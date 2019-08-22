Якою буде перша зустріч Зеленського з Трампом

Президент України Володимир Зеленський і його американський колега Дональд Трамп поведуть першу зустріч вже наприкінці серпня – на початку вересня у Польщі. І скоріш за все їхня зустріч одним рукостисканням не обмежиться.

Наприкінці серпня – на початку вересня Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Польщі – тут мають відбутися заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни 1 вересня. На них буде присутнім і господар Білого дому Дональд Трамп. Відтак, є велика імовірність, що лідери України та США проведуть першу зустріч і перемовини.

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Як переконує заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, під час зустрічі у Польщі Зеленський і Трамп також підпишуть деякі документи. Також вона додала, що підготовки усього цього процесу є залученим українське МЗС, передає "5 канал".

Ми відпрацьовуємо частину, що є пов'язаною, звичайно, з інформаційно-аналітичним забезпеченням, з документами, які планують підписати під час зустрічі в Польщі. Відпрацьовуємо наповнення цих зустрічей. Я думаю, що це буде нормальна, цікава зустріч,

– констатувала Зеркаль.

Є велика ймовірність, що, окрім Польщі, Трамп із Зеленським також цього року можуть зустрітися й у США. Зокрема, про це заявляв сам український президент. За його словами, зустріч із Трампом відбудеться у вересні у Вашингтоні.

Крім того, про бажання зустрітися з Зеленським у Вашингтоні заявляв також Трамп і відправив відповідне запрошення офіційному Києву. Як підкреслював посол України в США Валерій Чалий, воно має "чіткі сигнали". У ньому мовиться про стратегічне партнерство, про те, що президент США та Сполучені Штати підтримують Україну. Згодом спецпредставник США з питань України Курт Волкер зауважив, що Білий дім чекає на зустріч із Зеленським.

Дуже важливо, щоб обидва президенти зустрілися. Вони ніколи раніше не зустрічалися, хоча й спілкувалися телефоном. Під час зустрічі Білий дім планує дати сигнал підтримки реформ в Україні. Також це є справжньою нагодою для України. Якщо Зеленський зможе це зробити, він дозволить Україні відірватися від спадку минулого,

– констатував він.

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До слова, наприкінці червня до США робочу поїздку здійснив тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Іван Баканов. У Вашингтоні він обговорив і майбутню поїздку Зеленського.