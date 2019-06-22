Баканов поїхав у США: веде перемовини про візит Зеленського
Тимчасово виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Іван Баканов приїхав у США, аби ознайомитися з результатами україно-американського безпекового співробітництва. Також у Штатах він веде переговори щодо майбутнього візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон.
Баканов полетів у США на запрошення американської сторони, зауважує прес-служба СБУ. Там він обговорив зі спеціальним помічником президента США з питань Європи Фіоною Гіл практичні кроки стратегічного партнерства між двома країнами.
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За його словами, Україна розраховує на безперервний та інтенсивний діалог з представниками Білого Дому та Держдепу США.
Особливу увагу приділено підготовці візиту до Вашингтону Президента України Володимира Зеленського, який незабаром має відбутися на запрошення президента США Дональда Трампа,
– додали в СБУ.
Баканов на зустрічі з заступником помічника Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джорджем Кентом передав американській стороні стратегічні послання Зеленського:
- Зовнішньополітичний курс та поглиблення євроатлантичної інтеграції України є незмінними
- Команда президента підтримує курс політичних та економічних реформ, що наближають Україну до кращих європейських стандартів.
В.о. голови СБУ також обговорив з американськими колегами співпрацю країн у військово-технічній та енергетичній сферах. Представники США підтвердили Баканову, що підтримують Україну та подальше поглиблення безпекового співробітництва між двома країнами.
Коли Зеленський може поїхати у США і зустрітися з Трампом?Наприкінці травня президент США Дональд Трамп запросив Президента України Володимира Зеленського здійснити офіційний візит до Вашингтона. Глава держави подякував за запрошення.
За словами посла України в Вашингтоні Валерія Чалого, перша зустріч президентів може пройти після позачергових парламентських виборів в Україні, які відбудуться 21 липня.