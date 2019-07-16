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      Зеленський планує перший візит у Польщу: дата

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      Зеленський 1 вересня відвідає Польщу з офіційним візитом
      Зеленський 1 вересня відвідає Польщу з офіційним візитом / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення Анджея Дуди і на початку вересня з візитом відвідає Польщу. Це буде перша офіційна поїздка глави держави до цієї країни-сусідки України.

      Заступник голови Офісу президента із зовнішньополітичних питань Вадим Пристайко на брифінгу зауважив, що поїздка відбудеться 1 вересня.

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      Ми дійсно плануємо візит до Польщі 1 вересня на запрошення президента Дуди. Офіційно українська сторона підтвердила свою участь. Там збираються багато лідерів. Я думаю, що і президент США обов'язково приїде, враховуючи тему зустрічі у Варшаві,
      – заявив Пристайко.

      До слова, під час першої зустрічі з Дудою Зеленський наголосив, що у стосунках з Польщею націлений на сприйняття процесу примирення і недопущення домінування складних питань історії. За його словами, Україна і Польща мають спільне розуміння глибини загроз, які несе всій Європі своєю політикою Росія.

      Окрім того, Пристайко на брифінгу підтвердив, що наразі планується і офіційний візит Зеленського до США. Дата поїздки поки точно не узгоджена.

      "У нас є запрошення від президента США. Зараз сторони уточнюють дати, це пов’язано із графіками президентів", – зазначив він.

      Що відомо про майбутній візит Зеленського до США? Одразу після своєї інавгурації новоспечений президент України Володимир Зеленський висловив бажання зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом. Тоді він назвав США "потужним і дуже серйозним партнером для України, передусім, у подоланні агресії Росії".

      У червні посол України у США Валерій Чалий сповістив, що Дональд Трамп уже надіслав запрошення Зеленському, і воно має "чіткі сигнали". За словами самого Зеленського, він сподівається на візит до Сполучених Штатів ще до кінця літа.

      Куди Зеленський здійснив перший закордонний візит?

      Володимир Зеленський здійснив перший закордонний візит на посаді президента України – у Брюссель. 4 та 5 червня він зустрівся там з лідерами Євросоюзу, НАТО, Польщі та Грузії. Глава держави обговорив боротьбу проти Росії-агресора, війну на Донбасі, звільнення політв'язнів та питання вступу України в ЄС і НАТО.

      Головною метою першого закордонного візиту Зеленського було завдання надати чіткий та недвозначний сигнал світовим лідерам про незмінність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

      Загалом за 2 дні перебування у Брюсселі Зеленський зустрівся з:

      1. Президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером;
      2. генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом;
      3. європейським комісаром з питань євро і соціального діалогу Валдісом Домбровскісом;
      4. президентом Польщі Анджеєм Дудою;
      5. з високою представницею ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні;
      6. головою Європейської Ради Дональдом Туском.

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      Теги: Вадим Пристайко Анджей Дуда Новини політики Новини України Володимир Зеленський Новини США Новини Польщі Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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