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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Лукашенко прийняв запрошення Зеленського відвідати Житомир

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      На запрошення Зеленського Лукашенко відвідає Україну
      На запрошення Зеленського Лукашенко відвідає Україну / iz.ru

      Президент України Володимир Зеленський запросив білоруського лідера Олександра Лукашенка відвідати форум регіонів, запланований на жовтень 2019 року у Житомирі. Президент Білорусі підтвердив свою участь.

      Північні сусіди при підготовці до форуму вже сформовали організаційний комітет, розповів посол Білорусі в Україні Ігор Сокол. Про це повідомляє видання "БелТА".

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      Дипломат підкреслив, що навіть під час виборів президента України білоруси не сумнівались, що держави залишаться одними з найважливіших торгово-економічних партнерів одне для одного.

      Ми отримали низку позитивних сигналів від новообраного Президента України Володимира Зеленського. Форум регіонів стане чи не найважливішою подією у двосторонніх відносинах,
      – переконаний посол Білорусі.

      Крім того, за його словами, країни рухаються у позитивному напрямку розвитку двосторонніх економічних відносин.

      "Це відбувається не з такою швидкістю, як нам би цього хотілося. Є певні об'єктивні і суб'єктивні фактори, що впливають на цей процес. Втім загалом у торгово-економічних відносинах рух іде позитивно", – резюмував Ігор Сокол.

      Що відомо про форум регіонів?Перший форум регіонів України та Білорусі відбувся у жовтні 2018 року у білоруському Гомелі. Тоді його головними дійовими особасми стали лідери двох держав Петро Порошенко та Олександр Лукашенко.

      Крім глав держав, участь у форумі взяли понад тисячу представників бізнесу та органів влади сусідніх країн. Перші мали можливість представити колегам на форумі власну продукцію.

      Другий форму регіонів України та Білорусі відбудеться 3-4 жовтня 2019 року в українському Житомирі.

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Олександр Лукашенко Новини Білорусі Новини Житомира
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