Олександр Лукашенко 25 років при владі: чим відомий політик

У Білорусі вже 25 років при владі один президент – Олександр Лукашенко. За своє довге правління він встиг прославитися крилатими висловами, будівництвом атомної електростанції за 10 мільярдів доларів, величезним зовнішнім боргом, а також пропозиціями об'єднати Білорусь та Росію.

Його президентський строк розпочався ще у 1994 році й триває до сьогодні. Серед європейських президентів – він абсолютний рекордсмен, бо п'ять разів поспіль перемагав на президентських виборах у Білорусі.

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Олександр Лукашенко навіть зізнавався, що результати доводилося і фальсифікувати. Він не соромиться називати себе останнім диктатором Європи.

Президент має трьох дітей і не приховує позашлюбного сина Миколу, якого в Білорусі вже позаочі називають наступним президентом.



Лукашенко з позашлюбним сином

Він має і палке захоплення – хокей. За 25 років президентства побудував 33 льодових арени і грає з Володимиром Путіним.



Лукашенко та Путін грають хокей

Очільник Білорусі має Шнобелівську премію мира. За заборону публічних оплесків – її ввели після антиурядових виступів у 2011 році. Однак, тоді це не завадило оштрафувати однорукого чоловіка.

Однак, як "батько нації" – часто повчає своїх громадян. Наприклад, дає поради щодо правильного харчування. Лукашенко любить повчати і свої підлеглих. Коли іноземці говорять про Білорусь, то згадують рівні дороги, стабільність і порядок. Прості ж білоруси – часто критично оцінюють свого лідера.

Зараз офіційний бренд – це диктатура, раніше був бренд чистота, стабільність, порядок, але як і у будь-якої диктатури у неї є фальшива оболонка, як з правами людини, з економікою і так само з чистотою. Фасади пофарбували, а фарби ззаду пофарбувати – не вистачило. А грошей на нові вікна людям поставити не вистачило,

– розповів білоруський журналіст Валерій Руселик.

Проблеми Білорусі часів Лукашенка, на які вказують міжнародні правозахисні організації – це досі не скасована смертна кара, проблеми з правами людей, відсутність опозиції до влади. Має країна і економічні проблеми - зовнішній борг становить більше 40 мільярдів – це 80% від ВВП. Ще одне болюче питання – мова.



Останній диктатор Європи

Як внутрішня, так і зовнішня політика Лукашенка орієнтована на Росію – ще один із закидів до білоруського лідера. У 2017 році на території Білорусі проходили спільні навчання з Росією. З Росії лунали і резонансні заяви про об'єднання країн. Однак, Лукашенко – усе заперечив.

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