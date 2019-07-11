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      Олександр Лукашенко 25 років при владі: чим відомий політик

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      У Білорусі вже 25 років при владі один президент – Олександр Лукашенко. За своє довге правління він встиг прославитися крилатими висловами, будівництвом атомної електростанції за 10 мільярдів доларів, величезним зовнішнім боргом, а також пропозиціями об'єднати Білорусь та Росію.

      Його президентський строк розпочався ще у 1994 році й триває до сьогодні. Серед європейських президентів – він абсолютний рекордсмен, бо п'ять разів поспіль перемагав на президентських виборах у Білорусі.

      Читайте також: Коли погода не така: Лукашенко пригрозив розігнати білоруський Гідрометцентр

      Олександр Лукашенко навіть зізнавався, що результати доводилося і фальсифікувати. Він не соромиться називати себе останнім диктатором Європи.

      Президент має трьох дітей і не приховує позашлюбного сина Миколу, якого в Білорусі вже позаочі називають наступним президентом.

      лукашено син
      Лукашенко з позашлюбним сином

      Він має і палке захоплення – хокей. За 25 років президентства побудував 33 льодових арени і грає з Володимиром Путіним.

      лукашенко путін
      Лукашенко та Путін грають хокей

      Очільник Білорусі має Шнобелівську премію мира. За заборону публічних оплесків – її ввели після антиурядових виступів у 2011 році. Однак, тоді це не завадило оштрафувати однорукого чоловіка.

      Однак, як "батько нації" – часто повчає своїх громадян. Наприклад, дає поради щодо правильного харчування. Лукашенко любить повчати і свої підлеглих. Коли іноземці говорять про Білорусь, то згадують рівні дороги, стабільність і порядок. Прості ж білоруси – часто критично оцінюють свого лідера.

      Зараз офіційний бренд – це диктатура, раніше був бренд чистота, стабільність, порядок, але як і у будь-якої диктатури у неї є фальшива оболонка, як з правами людини, з економікою і так само з чистотою. Фасади пофарбували, а фарби ззаду пофарбувати – не вистачило. А грошей на нові вікна людям поставити не вистачило,
      – розповів білоруський журналіст Валерій Руселик.

      Проблеми Білорусі часів Лукашенка, на які вказують міжнародні правозахисні організації – це досі не скасована смертна кара, проблеми з правами людей, відсутність опозиції до влади. Має країна і економічні проблеми - зовнішній борг становить більше 40 мільярдів – це 80% від ВВП. Ще одне болюче питання – мова.

      лукашенко
      Останній диктатор Європи

      Як внутрішня, так і зовнішня політика Лукашенка орієнтована на Росію – ще один із закидів до білоруського лідера. У 2017 році на території Білорусі проходили спільні навчання з Росією. З Росії лунали і резонансні заяви про об'єднання країн. Однак, Лукашенко – усе заперечив.

      Більше про Олександра Лукашенка читайте у матеріалі 24 каналу та дивіться відео:

       

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      Теги: Новини політики Олександр Лукашенко Новини Білорусі Володимир Путін
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