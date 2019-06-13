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      Коли погода не така: Лукашенко пригрозив розігнати білоруський Гідрометцентр

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      Лукашенко пригрозив розігнати білоруський Гідрометцентр
      Лукашенко пригрозив розігнати білоруський Гідрометцентр / ktovkurse.com

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував метеорологів і запропонував розігнати Республіканський центр з гідрометеорології.

      Лукашенко сказав, що з Гідрометцентром треба щось робити: "їх треба або розганяти, або приводити до тями", повідомляє прес-служба президента.

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      Президент Білорусі зазначив, що у кращому випадку в якийсь день на 50-70% достовірність прогнозу погоди. "Нам такий Гідрометцентр не потрібен", – переконаний Лукашенко.

      Він додав, що завжди орієнтується на військових, які бачать в реальному часі погоду, підкажуть, де йдуть дощі по республіці і що буде в найближчі 12 годин.

      Майже на 100% дають точний прогноз, правда, короткий,
      – зауважив президент.

      Лукашенко вже критикує білоруських метеорологів не вперше. Так, у 2017 році при призначенні нового голови Мінприроди, президент заявив, що "їх прогнози часом не те що читати... Іноді, прочитавши, хочеться, щоб взагалі нічого там не прогнозували".

      blog_ava
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      Теги: Курйозні новини Новини політики Новини Білорусі Олександр Лукашенко Погода
      Джерело: 24 канал
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