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      Коли Зеленський здійснить візит до США: заявка президента

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський сподівається, що його візит до Сполучених Штатів Америки відбудеться вже влітку цього року. Щоправда, точну дату він не назвав.

      Як зауважив гарант у коментарі інформаційній агенції "Інтерфакс-Україна", зараз це питання обговорюють українська та американська сторони.

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      "Всі мають складний календар, дивляться дати. Але я так розумію, що візит відбудеться влітку", – зазначив Зеленський.

      Що відомо про візит Зеленського до США

      Одразу після своєї інавгурації новоспечений гарант висловив бажання зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом. Тоді він назвав США "потужним і дуже серйозним партнером для України, передусім, у подоланні агресії Росії".

      У червні посол України у США Валерій Чалий сповістив, що Дональд Трамп уже надіслав запрошення Зеленському, і воно має "чіткі сигнали".

      Мені дуже подобається його зміст – про стратегічне партнерство, про те, що президент США і Сполучені Штати підтримують Україну, і яке містить запрошення відвідати Білий дім,
      – зазначив дипломат.

      За його словами, зустріч президентів США та України відбудеться найближчими місяцями. Найімовірніше, це станеться вже після позачергових парламентських виборів, які заплановано на 21 липня, а саме серпні.

      Вже наприкінці місяця США у межах робочого візиту відвідав тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Іван Баканов. У Вашингтоні він, зокрема, обговорив майбутню сюди поїздку Зеленського.

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      Згодом спецпредставник США з питань України Курт Волкер підкреслив, Білий дім чекає на зустріч із Зеленським, однак дату ще не призначено. Він додав, що це є питанням найближчого майбутнього.

      Дуже важливо, щоб обидва президенти зустрілися. Вони ніколи раніше не зустрічалися, хоча й спілкувалися телефоном. Під час зустрічі Білий дім планує дати сигнал підтримки реформ в Україні. Також це є справжньою нагодою для України. Якщо Зеленський зможе це зробити, він дозволить Україні відірватися від спадку минулого,
      – зауважив він.

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      Теги: Новини США Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Дональд Трамп
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