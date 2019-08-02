Україна є небезпечною для відвідин у серпні, – посольство США

Американське посольство попередило громадян Сполучених Штатів про загрозу на всій території України впродовж серпня. Небезпеку пов’язують з активністю екстремістів напередодні та під час свят.

ІДІЛ та інші екстремістські групи переважно використовують святкові періоди для проведення своїх атак, повідомляють у посольстві США.

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Святами, під час яких може посилитись небезпека в Україні, американці називають ісламський Курбан-байрам (триватиме з 11 по 12 серпня) і… День незалежності України.

Атаки екстремістів зазвичай націлені на людні місця, де, зокрема, проходять мітинги чи громадські заходи,

– додають у посольстві.

Там радять своїм громадянам "бути пильними і практикувати ситуаційну обізнаність": уникати демонстрацій, стежити за новинами, бути особливо пильними в місцях, де багато туристів.

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"ІД" має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю, не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи з 2004 року, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави. Особливо, "ІД" прагне встановити халіфат, державу на чолі з халіфом, що є наступником Пророка Мухаммеда.