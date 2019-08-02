Візит Зеленського до США: Данилюк назвав основну тему переговорів з Трампом

Під час своєї робочої поїздки до Сполучених Штатів Володимир Зеленський акцентує увагу на темі безпеки. Питання з безпекового блоку стануть основою порядку денного.

Питання безпеки займуть близько 80% порядку денного під час візиту української делегації до США, розповів секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв'ю виданню "Новое время".

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"Ці питання є дуже важливими. Безпека стане основою переговорів між двома лідерами", – наголосив Данилюк.

Нині Міністерство закордонних справ України працює над датами візиту.

Крім того, Олександр Данилюк розповів про мету свого візиту до Сполучених Штатів.

"Там у мене була чітка мета – ми напрацювали новий порядок денний співпраці у сфері безпеки між США та Україною. Зокрема, було досягнуто домовленостей з американською стороною про надання допомоги у сфері кібербезпеки", – резюмував секретар РНБО.