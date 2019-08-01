Масштабна лісова пожежа у Росії: Трамп запропонував Путіну допомогу

У Росії продовжують горіти мільйони лісових гектарів. Тим часом влада країни не поспішає ліквідовувати займання, бо намагається зекономити.

Свою допомогу у гасінні пожежі російському президенту запропонував глава Білого дому Дональд Трамп. Про це інформує "Интерфакс".

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Він спілкувався з Путіним телефоном. Своєю чергою, очільник Кремля подякував і ввічливо відмовився від допомоги, сказав: при необхідності нею скористається. При цьому в Кремлі наголосили, що в Сибіру вже створена авіагрупа для боротьби з пожежами.

Цікаво, що ліси у Росії спокійно собі горіли і ніхто їх не гасив, поки не почали бити у тривогу такі відомі світові організації, як Всесвітній фонд дикої природи (WWF), Greenpeace та врешті ООН. Не гасили пожежі, бо вони поки не розташовані поблизу населених пунктів і бо це… дорого.



Зростання температури внаслідок лісових пожеж у Сибіру, може спричинити навіть танення арктичних льодів. Дим вже невдовзі може досягнути Аляски. Зараз полум’я охоплює територію у майже 3,5 мільйони гектарів.

Тим часом Путін розцінив пропозицію Трампа не лише, як руку допомоги у гасінні пожежі, а й як запоруку того, що в майбутньому між Москвою і Вашингтоном можуть бути відновлені повноформатні відносини.