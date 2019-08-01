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      Масштабна лісова пожежа у Росії: Трамп запропонував Путіну допомогу

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      У Росії горять ліси, а США збираються їх гасити
      У Росії горять ліси, а США збираються їх гасити / колаж 24 каналу

      У Росії продовжують горіти мільйони лісових гектарів. Тим часом влада країни не поспішає ліквідовувати займання, бо намагається зекономити.

      Свою допомогу у гасінні пожежі російському президенту запропонував глава Білого дому Дональд Трамп. Про це інформує "Интерфакс".

      До теми: У Сибіру продовжують горіти ліси: росіяни висловлюють своє обурення у соцмережі

      Він спілкувався з Путіним телефоном. Своєю чергою, очільник Кремля подякував і ввічливо відмовився від допомоги, сказав: при необхідності нею скористається. При цьому в Кремлі наголосили, що в Сибіру вже створена авіагрупа для боротьби з пожежами.

      Цікаво, що ліси у Росії спокійно собі горіли і ніхто їх не гасив, поки не почали бити у тривогу такі відомі світові організації, як Всесвітній фонд дикої природи (WWF), Greenpeace та врешті ООН. Не гасили пожежі, бо вони поки не розташовані поблизу населених пунктів і бо це… дорого.

      Зростання температури внаслідок лісових пожеж у Сибіру, може спричинити навіть танення арктичних льодів. Дим вже невдовзі може досягнути Аляски. Зараз полум’я охоплює територію у майже 3,5 мільйони гектарів.

      Тим часом Путін розцінив пропозицію Трампа не лише, як руку допомоги у гасінні пожежі, а й як запоруку того, що в майбутньому між Москвою і Вашингтоном можуть бути відновлені повноформатні відносини.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Новини політики Екологія Новини США Володимир Путін Дональд Трамп Пожежа
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