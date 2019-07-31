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      У Сибірі продовжують горіти ліси: росіяни висловлюють своє обурення у соцмережі

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      Пожежі в Сибірі
      Пожежі в Сибірі / twitter.com/AlexanderZele10

      Пожежі у сибірських лісах тривають. Полум'я охопило ще більшу територію – майже 3,5 мільйони гектарів. Напередодні там зафіксували сотню нових осередків займання.

      На щастя, вогонь вирує у тій місцевості, де немає населених пунктів. Втім дим поширюється і на міста. Вже задимлені Красноярськ, Новосибірськ, Томськ, а також республіки Татарстан і Якутія, повідомляють російські ЗМІ.

      Читайте також: У Росії горять мільйони гектарів лісу: їх не гасять через економію – фото, відео

      Влада і надалі не бачить сенсу у гасінні пожежі. Мовляв, не потрібно і навіть небезпечно. А ось всесвітні організації занепокоєні. Дим вже невдовзі може досягнути Аляски.

      В ООН припускають, що зростання температури внаслідок лісових пожеж у Сибірі, може спричинити навіть танення арктичних льодів. Всесвітній фонд дикої природи (WWF) назвав тривожну тенденцію потужних лісових пожеж в Росії. За даними організації, щороку в країні вогнем знищується близько 10 млн га зелених територій, і в найближчій перспективі РФ може залишитися без промислового лісу.

      За даними Greenpeace, площа, пройдена лісовими пожежами в цьому сезоні, вже перевищила 12 млн га — це більше площі Португалії чи Словаччини і Хорватії разом узятих. Найбільш потужні лісові пожежі наразі вирують в Іркутській області, Красноярському краю і Якутії.

      Навіть всесвітньо відомий актор Леонардо Ді Капріо присвятив пост пожежам в Сибіру.

      Росіяни теж починають висловлювати своє обурення владі, яка вважає, що гасити вогонь – це економічно невигідно.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Пожежа Екологія
      Джерело: 24 канал
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