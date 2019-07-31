У Сибірі продовжують горіти ліси: росіяни висловлюють своє обурення у соцмережі

Пожежі у сибірських лісах тривають. Полум'я охопило ще більшу територію – майже 3,5 мільйони гектарів. Напередодні там зафіксували сотню нових осередків займання.

На щастя, вогонь вирує у тій місцевості, де немає населених пунктів. Втім дим поширюється і на міста. Вже задимлені Красноярськ, Новосибірськ, Томськ, а також республіки Татарстан і Якутія, повідомляють російські ЗМІ.

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Влада і надалі не бачить сенсу у гасінні пожежі. Мовляв, не потрібно і навіть небезпечно. А ось всесвітні організації занепокоєні. Дим вже невдовзі може досягнути Аляски.

В ООН припускають, що зростання температури внаслідок лісових пожеж у Сибірі, може спричинити навіть танення арктичних льодів. Всесвітній фонд дикої природи (WWF) назвав тривожну тенденцію потужних лісових пожеж в Росії. За даними організації, щороку в країні вогнем знищується близько 10 млн га зелених територій, і в найближчій перспективі РФ може залишитися без промислового лісу.

За даними Greenpeace, площа, пройдена лісовими пожежами в цьому сезоні, вже перевищила 12 млн га — це більше площі Португалії чи Словаччини і Хорватії разом узятих. Найбільш потужні лісові пожежі наразі вирують в Іркутській області, Красноярському краю і Якутії.

В России горит территория размером с Бельгию.

Пока государственные службы откладывают масштабное тушение, огонь опустошает Сибирь и Дальний Восток. Эти пожары видны даже из космоса.

Остановим их вместе здесь https://t.co/iwHjDH2Rms#savesiberiaforests #потушитепожарывсибири pic.twitter.com/vUMNOzKXRx — Greenpeace Russia (@greenpeaceru) 29 липня 2019 р.

Навіть всесвітньо відомий актор Леонардо Ді Капріо присвятив пост пожежам в Сибіру.

Huge swathes of the Arctic on fire, satellite images show https://t.co/KSSLz22pw3 — The Independent (@Independent) 22 липня 2019 р.

Росіяни теж починають висловлювати своє обурення владі, яка вважає, що гасити вогонь – це економічно невигідно.

#SaveSiberiaForests

In Siberia, burning forests, the government of Russia says that it is not economically profitable to extinguish the fire. And at the same time there is money for the parade of the Navy and Putin offered to help Greece with forest fires. @NatGeoMagRU @NatGeo pic.twitter.com/5JbYgQS4gn — Mariya (@mamamiaitsmary) 29 липня 2019 р.