У Сибірі продовжують горіти ліси: росіяни висловлюють своє обурення у соцмережі
Пожежі у сибірських лісах тривають. Полум'я охопило ще більшу територію – майже 3,5 мільйони гектарів. Напередодні там зафіксували сотню нових осередків займання.
На щастя, вогонь вирує у тій місцевості, де немає населених пунктів. Втім дим поширюється і на міста. Вже задимлені Красноярськ, Новосибірськ, Томськ, а також республіки Татарстан і Якутія, повідомляють російські ЗМІ.
Читайте також: У Росії горять мільйони гектарів лісу: їх не гасять через економію – фото, відео
Влада і надалі не бачить сенсу у гасінні пожежі. Мовляв, не потрібно і навіть небезпечно. А ось всесвітні організації занепокоєні. Дим вже невдовзі може досягнути Аляски.
В ООН припускають, що зростання температури внаслідок лісових пожеж у Сибірі, може спричинити навіть танення арктичних льодів. Всесвітній фонд дикої природи (WWF) назвав тривожну тенденцію потужних лісових пожеж в Росії. За даними організації, щороку в країні вогнем знищується близько 10 млн га зелених територій, і в найближчій перспективі РФ може залишитися без промислового лісу.
За даними Greenpeace, площа, пройдена лісовими пожежами в цьому сезоні, вже перевищила 12 млн га — це більше площі Португалії чи Словаччини і Хорватії разом узятих. Найбільш потужні лісові пожежі наразі вирують в Іркутській області, Красноярському краю і Якутії.
Навіть всесвітньо відомий актор Леонардо Ді Капріо присвятив пост пожежам в Сибіру.
Росіяни теж починають висловлювати своє обурення владі, яка вважає, що гасити вогонь – це економічно невигідно.