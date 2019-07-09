Вони між собою знайдуть "хімію", – посол про підготовку зустрічі Трампа та Зеленського

У телефонних розмовах президент США Дональд Трамп та України Володимир Зеленський знаходили порозуміння, знайдуть вони його і на особистій зустрічі. Однак який буде її зміст– зовсім інша справа.

У будь-якому випадку перший візит Президента України Володимира Зеленського до США повинні повністю підготувати до серпня-вересня. Таку думку висловив посол України в США Валерій Чалий "Голосу Америки".

Читайте також: США модернізують українські військово-морські бази під потреби кораблів НАТО

"Серпень-вересень. Вважаю, у цей час візит має бути повністю підготовлений", – сказав Чалий. І при цьому зауважив, що "ані президенту Зеленському, ані Україні, ані Сполученим Штатам не потрібна картинка – просто картинка між двома президентами".

Вони між собою знайдуть "хімію". У телефонних розмовах між собою вони знайшли цю "хімію" стосунків. Інша справа – який зміст буде. Ця зустріч закладає подальші кроки принаймні нашої роботи як посольства на рік вперед,

– наголосив посол.

І додав: "Ми працюємо над цим. І не тільки ми. Цього тижня (другий тиждень липня 2019 – 24 канал) приїдуть представники президента Зеленського і ми спільно будемо тут працювати для того, щоб зробити і дату візиту, і його зміст. Я думаю, це питання наступних місяців".



Посол України в США Валерій Чалий запевнив, що "хімію" президенти у розмові знайдуть

Раніше, 25 червня, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор говорив, що дата візиту президента Володимира Зеленського до Штатів ще не визначена. Проте США та президент Дональд Трамп дуже зацікавлені якнайшвидше з нею та порядком денним визначитися.

Тим часом Україна вперше звернулася із запитом про придбання військового обладнання через програму Міністерства оборони США. І там вже розпочинають процес перегляду цього запиту.



А також до Одеси приплив нафтовий танкер, що доправив до України вперше в її незалежній історії партію нафти зі Сполучених Штатів Америки.