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      Україна вперше звернулась до США із запитом на купівлю військового обладнання

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      Україна звернулася до США із запитом по військове обладнання
      Україна звернулася до США із запитом по військове обладнання / Голос Америки

      Україна вперше звертається із запитом про придбання військового обладнання через програму Міністерства оборони США. Там вже розпочинають процес перегляду цього запиту.

      Про позицію США розповів тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор, повідомляє дипвідомство США на своїй сторінці у Twitter.

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      Водночас Тейлор наголосив, що США непохитно стоять на позиції підтримки суверенітету, територіальної цілісності України та реформування її оборонного сектору.

      Ми розпочинаємо процес перегляду цього запиту,
      – заявив він.

      Окрім того, палата представників Конгресу США виділить майже 700 мільйонів доларів для підтримки України. Окрім того, департамент оборони США планує виділити Україні додаткові 250 мільйонів доларів на співробітництво у галузі безпеки для додаткової підготовки, спорядження та консультаційних послуг задля зміцнення потенціалу ЗСУ.

      Зазначимо, президент Володимир Зеленський хоче посилити співпрацю з Канадою у військовій сфері. Під час свого візиту в Торонто він обговорив це питання із прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Зокрема, мова йде про канадську військову тренувальну місію UNIFIER, яка буде діяти в Україні до 2022 року.

      blog_ava
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      7 липня
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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Зброя
      Джерело: 24 канал
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