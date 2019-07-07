Україна вперше звернулась до США із запитом на купівлю військового обладнання
Україна вперше звертається із запитом про придбання військового обладнання через програму Міністерства оборони США. Там вже розпочинають процес перегляду цього запиту.
Про позицію США розповів тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор, повідомляє дипвідомство США на своїй сторінці у Twitter.
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Водночас Тейлор наголосив, що США непохитно стоять на позиції підтримки суверенітету, територіальної цілісності України та реформування її оборонного сектору.
Ми розпочинаємо процес перегляду цього запиту,
– заявив він.
Окрім того, палата представників Конгресу США виділить майже 700 мільйонів доларів для підтримки України. Окрім того, департамент оборони США планує виділити Україні додаткові 250 мільйонів доларів на співробітництво у галузі безпеки для додаткової підготовки, спорядження та консультаційних послуг задля зміцнення потенціалу ЗСУ.
Зазначимо, президент Володимир Зеленський хоче посилити співпрацю з Канадою у військовій сфері. Під час свого візиту в Торонто він обговорив це питання із прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Зокрема, мова йде про канадську військову тренувальну місію UNIFIER, яка буде діяти в Україні до 2022 року.