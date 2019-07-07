Коли катери США типу "Айленд" прибудуть в Україну: дата

Обидва американські катери типу "Айленд", які ще минулого року США передали Києву, прибудуть в Україну до кінця вересня 2019 року. Зараз триває активна підготовка екіпажів.

Інструктажем двох майбутніх екіпажів цих катерів особисто займався командувач Військово-морських сил ЗСУ Ігор Воронченко, розповів він в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Екіпажі відбувають у Сполучені Штати і до середини вересня будуть опановувати ці катери. Вони будуть англомовними, діятимуть, фактично, за стандартами НАТО і будуть взаємосумісними,

– розповів військовий.

За його словами, по закінченню підготовки екіпажів, тобто до кінця вересня, прибудуть в Україну і новенькі "Айленди".

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Крім того, командувач Військово-морських сил анонсував нову підтримку від американських колег.

"Є також перспективи ширшого надання допомоги в цьому напрямку. Поки що озвучувати не можу, вони на рівні узгодження. Однак, "зелене світло" нам увімкнули", – резюмував Воронченко.

Що таке катери типу "Айленд"?"Айленд" – швидкохідні патрульні катери берегової охорони США. Катери призначені для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій у прибережних водах.



Україна безкоштовно отримала два катери "Drummond" та "Cushing". Втім, Міноборони України повинно сплатити усі супутні витрати за технічне обслуговування, підготовку екіпажів та транспортування. Загальна сума становить близько 10 мільйонів доларів.

Які потужні характеристики мають катери Island: