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      Коли катери США типу "Айленд" прибудуть в Україну: дата

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      "Айленди" прибудуть в Україну вже у вересні 2019 року
      "Айленди" прибудуть в Україну вже у вересні 2019 року / tsn.ua

      Обидва американські катери типу "Айленд", які ще минулого року США передали Києву, прибудуть в Україну до кінця вересня 2019 року. Зараз триває активна підготовка екіпажів.

      Інструктажем двох майбутніх екіпажів цих катерів особисто займався командувач Військово-морських сил ЗСУ Ігор Воронченко, розповів він в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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      Екіпажі відбувають у Сполучені Штати і до середини вересня будуть опановувати ці катери. Вони будуть англомовними, діятимуть, фактично, за стандартами НАТО і будуть взаємосумісними,
      – розповів військовий.

      За його словами, по закінченню підготовки екіпажів, тобто до кінця вересня, прибудуть в Україну і новенькі "Айленди".

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      Крім того, командувач Військово-морських сил анонсував нову підтримку від американських колег.

      "Є також перспективи ширшого надання допомоги в цьому напрямку. Поки що озвучувати не можу, вони на рівні узгодження. Однак, "зелене світло" нам увімкнули", – резюмував Воронченко.

      Що таке катери типу "Айленд"?"Айленд" – швидкохідні патрульні катери берегової охорони США. Катери призначені для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій у прибережних водах.

      Україна безкоштовно отримала два катери "Drummond" та "Cushing". Втім, Міноборони України повинно сплатити усі супутні витрати за технічне обслуговування, підготовку екіпажів та транспортування. Загальна сума становить близько 10 мільйонів доларів.

      Які потужні характеристики мають катери Island:

      • швидкість американських катерів – 29,5 вузлів;
      • дальність плавання при 90% запасах ПММ – 2307 миль;
      • екіпаж – до 16 осіб;
      • 5 діб роботи в автономному режимі;
      • озброєння – 25-мм автоматична артилерійська установка Bushmaster Mk 38 Mod і кулемети М2НВ.
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Водний транспорт Новини США Конфлікт в Азовському морі
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