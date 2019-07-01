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      Українські кораблі, які Росія захопила на Азові, знайшлися: фотодоказ

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      Українські кораблі, які Росія захопила на Азові, досі розміщені в окупованій Керчі
      Українські кораблі, які Росія захопила на Азові, досі розміщені в окупованій Керчі / twitter.com/KrimRt

      Знайшлися українські військові катери "Нікополь", "Бердянськ" та буксир "Яни Капу", які у листопаді 2018 року захопили російські прикордонники в Керченскій протоці. Кораблі, як і раніше, тримають в акваторії стоянки судів "Генмол" в окупованій Керчі.

      Фото з захопленими українським кораблями з окупованого Криму показала блогер RoksolanaToday&Крим25%.

      Читайте також: Командування про полонених моряків: Вони зробили більше, ніж було потрібно

      Раніше у мережі з'явилися фото, які демонстрували, що захоплені ФСБ Росії українські військові кораблі зникли з акваторії стоянки судів "Генмол" в Керчі. До цього вони стояли під маскувальною сіткою біля причалу військової частини російської берегової охорони.

      Як виявилось, росіяни просто перемістили на стоянці судна Військово-морських сил України.

      Дійсно, на місці, де кораблі стояли одразу, їх немає. Але з іншого ракурсу видно, що два катери стоять біля основи причальної стінки, накриті маскувальною сіткою. У самому кінці між судном 840 й іржавим кораблем стоїть буксир "Яни Капу" на Генмолі,
      – пише блогер.


      Український військовий катер "Нікополь" на стоянці в окупованій Керчі


      Захоплені на Азові українські судна в окупованому Криму


      Окупанти перемістили буксир "Яни Капу" на стоянці судів "Генмол"

      Зазначимо, під час захоплення катер "Бердянськ" отримав пошкодження, а буксир "Яни Капу" постраждав ще до захоплення, після того як був протаранений російським сторожовим кораблем.

      Як Росія захопила українських моряків та кораблі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      "Суд" у Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". Станом на середину червня 2019 року полонених моряків утримують в СІЗО у Москві.

      24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію з вимогою до Росії поводитися з захопленими у районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

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      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Новини Росії Водний транспорт Конфлікт в Азовському морі
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