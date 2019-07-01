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      Командування про полонених моряків: Вони зробили більше, ніж було потрібно

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      Віце-адмірал Андрій Тарасов
      Віце-адмірал Андрій Тарасов / 24 канал

      Досвід 24 захоплених Росією моряків є дуже важливим для українського флоту, щоб їхні колеги навчились застосовувати такі самі прийоми для протидії російській агресії на морі.

      Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів начальник штабу — перший заступник командувача Військово-Морських сил України, віце-адмірал Андрій Тарасов.

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      Він наголосив, що всі полонені моряки – спеціалісти високого рівня і вони показали, на що спроможні. Вони показали дуже високо витримку під час перебування у полоні.

      Нам, навіть з позиції досвіду, конче необхідно з'ясувати усі обставини їхнього захоплення і дізнатись, як їм вдалось зробити те, що вони зробили. Це – дуже важливо, аби їхні колеги навчились застосовувати такі самі прийоми. Ми дуже високо оцінюємо їхній професіоналізм та командирські якості. Дуже важливо, щоб вони це розуміли,
      – наголосив він.

      За словами Тарасова, полонені моряки під час захоплення діяли блискуче. "Я хочу сказати від імені командування флоту, від імені офіцерів, від імені командирів кораблів, від всіх, хто знає, що таке дії на морі: вони діяли круто! Вони зробили навіть більше, ніж було потрібно", – сказав він.

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      Віце-адмірал також наголосив: те що полонені моряки під час захоплення не застосовували зброю – це було єдине правильне рішення. "Ми тут це усвідомлюємо повністю. Вони зробили виважені кроки під час виконання завдань у дуже складних умовах, коли сила противника є значно більшою", – сказав він.

      Більше про те, що командування робить для звільнення полонених моряків, читайте у спецпроекті 24 каналу Захист моря: сучасна історія українського флоту

      Як українські моряки опинилися в російському полоні? Інцидент з захопленням українських моряків стався 25 листопада 2018 року. Того дня українські військові планово прямували до порту Маріуполя, коли російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Після цього росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" та буксир "Яни Капу". Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків.

      полонені українські моряки
      Список полонених українських моряків / Інфографіка 24 каналу

      Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". Відтоді полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах у Москві.

      Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня ухвалив рішення, згідно з яким Росія повинна була протягом місяця звільнити полонених українських моряків та повернути Україні захоплені кораблі. Однак Росія досі відмовляється виконувати рішення суду. У президента РФ Володимира Путіна заявили, що "повноваження цього суду просто не поширюються на цю ситуацію".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Українські моряки в полоні Україна – Росія Новини політики Збройні сили України Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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