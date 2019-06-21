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      Палата представників США прийняла законопроекти з 700 мільйонами доларів допомоги для України

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      Законопроектам залишилося пройти всього три стадії
      Законопроектам залишилося пройти всього три стадії / Getty Images

      Палата представників Конгресу США схвалила проекти законів про фінансування американських урядових структур на 2020 рік. Документи передбачають виділення загальної суми майже в 700 мільйонів доларів для підтримки України.

      Посольтво України в США повідомило, що проект закону "Про асигнування на потреби Міноборони на 2020 рік" пропонує виділити 250 мільйонів доларів для безпекової підтримки України.

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      Із цього кошторису 50 мільйонів доларів мають бути виділені виключно для надання летальної зброї оборонного характеру.

      Зокрема, по лінії Держдепу, Агентства США з міжнародного розвитку та суміжних відомств передбачено виділення суми в розмірі 445,7 мільйона доларів.

      Ці гроші, серед іншого, охоплюють асигнування для надання Україні безпекової допомоги за програмою "Міжнародне військове фінансування".

      До повного затвердження законопроектів залишилося пройти всього три стадії – схвалення Сенату, загальнопалатне узгодження і схвалення президента США Дональда Трампа.

      До речі, Департамент оборони США планує виділити Україні додаткові 250 мільйонів доларів на співробітництво у галузі безпеки для додаткової підготовки, спорядження та консультаційних послуг задля зміцнення потенціалу ЗСУ.

       

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      Теги: Новини України Новини США Гроші
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