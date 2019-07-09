06:23
9 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаман, "ізганяющій" Путіна. Історики Пиня і Трамп
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 липня
      Вєсті.UA: "Нада пагаваріть" – канал Медведчука пробиває дно. Помутніння Філарета
      Вєсті.UA
      20:21, 8 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      США модернізують українські військово-морські бази під потреби кораблів НАТО

      138 Читать новость на русском
      Фахівці США модернізують бази ВМС ЗСУ для потреб кораблів НАТО
      Фахівці США модернізують бази ВМС ЗСУ для потреб кораблів НАТО / Фото з відкритих джерел

      В рамках наступного етапу, після взаємодії ВМС ЗС України зі США по завершенню будівництва Морського операційного центру в Очакові Сполучені Штати планують модернізацію українських військово-морських баз та судноремонтних об’єктів на Миколаївщині.

      Америка модернізує декілька українських військово-морських баз, щоб дати можливість НАТО та американським військовим кораблям діяти неподалік окупованого Росією Криму, повідомляє "Мілітарний портал".

      Читайте також: В Одесі до Дня ВМС показали нові українські десантно-штурмові катери "Кентавр": що про це відомо

      Зазначається, що військово-морські бази, операційні центри та судноремонті об’єкти в Очакові та Миколаєві розташовані на відстані менше 100 миль від Криму. Вони дають можливість НАТО та Військово-морським силам ЗСУ проводити навчання та координувати діяльність.

      Більшість зусиль наразі прикладається в районі Очакова, в якому впродовж останніх кількох років працювали будівельні бригади Військово-морського флоту США.

      Будівництво бази в Очакові
      Будівництво ангару спеціалістами зі США в Операційному центрі ВМС в Очакові / Фото ВМС США

      Американські фахівці разом з командою дайверів будуть працювати над посиленням існуючих пірсів, складатимуть карту морського дна, щоб переконатися, що великі кораблі зможуть швартуватися там, та обговорювати місце для запланованого плавучого доку.

      Модернізацією об'єктів займається бригада першого мобільного будівельного батальйону ВМС США "Морські бджоли". Будівництво об'єкта розпочали у кінці липня 2017 року. Також до робіт залучалася американська компанія KVG.

      blog_ava
      В Азовське море зайшло російське судно "Єйськ" – ЗМІ
      сьогодні
      834
      Теги: Новини Миколаєва Новини України Новини Криму НАТО Водний транспорт Новини США
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 8 липня: скандальний телеміст NewsOne і "Росія 24", саміт Україна – ЄС
      8 липня , 23:17 Головні новини 8 липня: скандальний телеміст NewsOne і "Росія 24", саміт Україна – ЄС
      1222
      Війна змінює: керівник ресторану 5 разів приходив у військкомат, щоб повернутися на фронт
      8 липня , 22:00 Війна змінює: керівник ресторану 5 разів приходив у військкомат, щоб повернутися на фронт
      Повернись живим 3070
      Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      27 червня , 17:00 Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      490
      Больная планета
      8 липня , 19:30 Больная планета
      Іван Яковина 575
      Заява Зеленського за підсумками саміту Україна – ЄС: основні тези
      8 липня , 19:23 Заява Зеленського за підсумками саміту Україна – ЄС: основні тези
      Наталя Боднар 3985
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук