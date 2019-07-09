США модернізують українські військово-морські бази під потреби кораблів НАТО

В рамках наступного етапу, після взаємодії ВМС ЗС України зі США по завершенню будівництва Морського операційного центру в Очакові Сполучені Штати планують модернізацію українських військово-морських баз та судноремонтних об’єктів на Миколаївщині.

Америка модернізує декілька українських військово-морських баз, щоб дати можливість НАТО та американським військовим кораблям діяти неподалік окупованого Росією Криму, повідомляє "Мілітарний портал".

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Зазначається, що військово-морські бази, операційні центри та судноремонті об’єкти в Очакові та Миколаєві розташовані на відстані менше 100 миль від Криму. Вони дають можливість НАТО та Військово-морським силам ЗСУ проводити навчання та координувати діяльність.

Більшість зусиль наразі прикладається в районі Очакова, в якому впродовж останніх кількох років працювали будівельні бригади Військово-морського флоту США.



Будівництво ангару спеціалістами зі США в Операційному центрі ВМС в Очакові / Фото ВМС США

Американські фахівці разом з командою дайверів будуть працювати над посиленням існуючих пірсів, складатимуть карту морського дна, щоб переконатися, що великі кораблі зможуть швартуватися там, та обговорювати місце для запланованого плавучого доку.

Модернізацією об'єктів займається бригада першого мобільного будівельного батальйону ВМС США "Морські бджоли". Будівництво об'єкта розпочали у кінці липня 2017 року. Також до робіт залучалася американська компанія KVG.