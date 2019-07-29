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      Експерт розповів, що має стати результатом зустрічі Зеленського та Трампа

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      Зустріч Зеленського та Трампа
      Зустріч Зеленського та Трампа / Фото з відкритих джерел

      Президент України Володимир Зеленський та його американський колега Дональд Трамп повинні зустрітися і результатом їх зустрічі мають бути як економічні домовленості.

      Так і більше залучення США до переговорних форматів з Росією, повідомляє міжнародний експерт у сфері економіки й політики Андерс Аслунд, повідомляє "Укрінформу".

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      "Результатом зустрічі  має бути більш активна участь США у перемовинах з Росією. Аби США брали участь у роботі мінської групи, аби вона набула нової форми", – наголосив Аслунд.

      Він наголосив, що Росія "сприйматиме серйозно лише ті формати, у яких бере участь США".

      З американської точки зору, Трамп, безсумнівно, має певні економічні інтереси, щодо певних замовлень від України,
      – зазначив Аслунд.

      Він додав, що покладає високі сподівання на Володимира Зеленського і його зусилля з проведення реформ, водночас усвідомлює, що концентрація влади в руках однієї політичної сили несе і ризики для демократії.

      Що відомо про контакти Зеленського і Трампа?

      Одразу після своєї інавгурації новоспечений президент України Володимир Зеленський висловив бажання зустрітися з американським президентом Дональдом Трампо . Тоді він назвав США "потужним і дуже серйозним партнером для України, передусім, у подоланні агресії Росії".

      У червні посол України у США Валерій Чалий сповістив, що Дональд Трамп уже надіслав запрошення Зеленськом , і воно має "чіткі сигнали". За словами самого Зеленського, він сподівається на візит до Сполучених Штатів ще до кінця літа 2019 року.

      25 липня відбулася успішна телефонна розмова Зеленського і Трампа і вони одразу знайшли спільну мову. Американський президент привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів, а Зеленського – з перемогою партії "Слуга народу". Він також пообіцяв Україні незмінну підтримку з боку США.

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      29 липня
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      Теги: Новини України Дональд Трамп Володимир Зеленський Новини США
      Джерело: 24 канал
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