Експерт розповів, що має стати результатом зустрічі Зеленського та Трампа

Президент України Володимир Зеленський та його американський колега Дональд Трамп повинні зустрітися і результатом їх зустрічі мають бути як економічні домовленості.

Так і більше залучення США до переговорних форматів з Росією, повідомляє міжнародний експерт у сфері економіки й політики Андерс Аслунд, повідомляє "Укрінформу".

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"Результатом зустрічі має бути більш активна участь США у перемовинах з Росією. Аби США брали участь у роботі мінської групи, аби вона набула нової форми", – наголосив Аслунд.

Він наголосив, що Росія "сприйматиме серйозно лише ті формати, у яких бере участь США".

З американської точки зору, Трамп, безсумнівно, має певні економічні інтереси, щодо певних замовлень від України,

– зазначив Аслунд.

Він додав, що покладає високі сподівання на Володимира Зеленського і його зусилля з проведення реформ, водночас усвідомлює, що концентрація влади в руках однієї політичної сили несе і ризики для демократії.

Що відомо про контакти Зеленського і Трампа?

Одразу після своєї інавгурації новоспечений президент України Володимир Зеленський висловив бажання зустрітися з американським президентом Дональдом Трампо . Тоді він назвав США "потужним і дуже серйозним партнером для України, передусім, у подоланні агресії Росії".

У червні посол України у США Валерій Чалий сповістив, що Дональд Трамп уже надіслав запрошення Зеленськом , і воно має "чіткі сигнали". За словами самого Зеленського, він сподівається на візит до Сполучених Штатів ще до кінця літа 2019 року.



25 липня відбулася успішна телефонна розмова Зеленського і Трампа і вони одразу знайшли спільну мову. Американський президент привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів, а Зеленського – з перемогою партії "Слуга народу". Він також пообіцяв Україні незмінну підтримку з боку США.