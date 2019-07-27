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      Перша розмова Зеленського і Трампа: посол США розкрив цікаві деталі

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      Посол США розкрив цікаві деталі першої розмови Зеленського і Трампа
      Посол США розкрив цікаві деталі першої розмови Зеленського і Трампа / Колаж 24 Каналу

      Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп успішно провели першу телефонну розмову та одразу знайшли спільну мову.

      Постійний представник США при ЄС Гордон Сондланд зауважив, що це була розмова-знайомство обох лідерів, пише "Радіо Свобода".

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      Президент Зеленський досить довго спілкувався телефоном з президентом Трампом, вони знайомилися. Я спілкувався з обома і до, і після цієї розмови. Розмова відбулася дуже успішно, вони відразу знайшли спільну мову,
      – наголосив дипломат.

      Посол також відзначив, що Трамп наприкінці розмови запросив українського президента приїхати у Білий дім в США. За словами лідера Вашингтону, їхня зустріч у Вашингтоні може відбутися у найближчий термін, який підходить для обох сторін.

      Розмова Зеленського і Трампа відбулася 25 липня. Американський президент привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів, а Зеленського – з перемогою партії "Слуга народу". Він також пообіцявУкраїні незмінну підтримку з боку США.

      Загалом політики домовились предметно обговорити практичні питання взаємодії обох держав під час візиту Зеленського до США. 

      Що відомо про майбутній візит Зеленського до США?Одразу після своєї інавгурації новоспечений президент України Володимир Зеленський висловив бажання зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом. Тоді він назвав США "потужним і дуже серйозним партнером для України, передусім, у подоланні агресії Росії".

      У червні посол України у США Валерій Чалий сповістив, що Дональд Трамп уже надіслав запрошення Зеленському, і воно має "чіткі сигнали". За словами самого Зеленського, він сподівається на візит до Сполучених Штатів ще до кінця літа 2019 року. Наразі про точну дату візиту домовляються українська та американська сторони.

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      Теги: Новини України Новини політики Президент України Володимир Зеленський Новини США Дональд Трамп
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