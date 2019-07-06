Зеленський назвав людину, що вирішить питання Північного потоку у бік України

Президент Володимир Зеленський вважає, що будівництво Північного потоку-2 підтримуватимуть фактично всі країни Європи. Відтак, нічого не залежатиме у цьому питанні й від канцлерки Німеччини Ангели Меркель і французького президента Еммануеля Макрона.

Як зауважив президент під час робочої поїздки до Львівської області, питання Північного потоку можна порівняти з питанням щодо повернення Росії до ПАРЄ – все вже вирішено давно.

Зверніть увагу! Рішення ухвалили давно, – Зеленський про повернення Росії до ПАРЄ

Що відомо про повернення Росії до ПАРЄ? У 2014 році Росію позбавили ПРАВА голосу в ПАРЄ. Причина – події на Сході України та анексія Криму. У відповідь на це країна-агресор припинила свою участь в організації та відмовилась платити відповідні внески.



Наприкінці червня, до складу Асамблеї повернули російську делегацію – за це рішення проголосували більшість парламентарів. Крім того, Росії надали повноваження без жодних санкцій, попри порушення росіянами принципів Ради Європи.



Через повернення Росії делегації України, Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії та Грузії оголосили демарш. Також вони звернулися до своїх парламентів і урядів з закликом ухвалити рішення щодо майбутньої участі в організації.

"І не треба спекулювати цією темою. Нас ніхто не запитує", – підкреслив він.

За його словами, офіційний Київ вже розуміє, що, окрім Данії, вся Європа підтримуватиме будівництво Північного потоку, "і тут немає що приховувати".

Пані Меркель і пан Марон не впливатимуть на продовження будівництва Північного потоку. Тому що на них впливає дуже сильно їхній локальний бізнес, і вони нічого зробити з цим не зможуть. Тому єдине вирішення цього питання – у мене буде зустріч з президентом США. Це єдина людина, що вирішить це питання у бік України,

– наголосив Зеленський.

Крім того, президент зазначив, що поставить це питання й на зустрічі зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою, яку заплановано на вересень 2019 року.

Важливо! Наші позиції протилежні, – Зеленський про Меркель і "Північний потік-2"

Щодо зустрічі Зеленського з Трампом, то вона найімовірніше відбудеться вже після парламентських виборів. Раніше у Конгресі Сполучених Штатах погодили закон про запровадження санкцій проти компаній, пов'язаних з будівництвом Північного потоку. Тепер за документ мають проголосувати у Сенаті, а опісля його повинен підписати президент.

Що відомо про Пінічний потік-2? Це продовження вже наявного газопроводу Північний потік. Відповідно до проекту, мають побудувати дві нитки загальною потужністю 55 мільярдів кубічних метрів газу в рік. Росія запускає Північний потік, передусім, аби обійти транзитні збори України. За словами фахівців, поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Крім того, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.



Починається цей газопровід у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією. Закінчується він у німецькому Ґрейсфальді. Проти будівництва газопроводу вже висловилися Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія.