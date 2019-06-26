У Конгресі США погодили закон про санкції проти "Північного потоку-2"

У Конгресі США погодили закон про введення санкцій проти компаній, пов'язаних з будівництвом російського газопроводу "Північний потік-2". Законопроект про санкції на постачання технологій та обладнання для російських трубопровідних проектів одноголосно підтримав Комітет у закордонних справах Палати представників парламенту США.

"Рішення комітету – вагомий крок на шляху до прийняття санкцій. Зважаючи на одностайну підтримку ініціативи, очікуємо, що у липні законопроект схвалить Палата представників", – написав у Facebook глава НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв.

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Враховуючи, що за схвалення документа виступають представники як Республіканської, так і Демократичної партій, законопроект має шанс бути проголосованим у Сенаті та підписаним президентом Дональдом Трампом вже у серпні, додав Коболєв.

Нагадаю, цей законопроект з хірургічною точністю спрямований проти політичних газопровідних проектів Кремля і не зачіпає інших інтересів,

– наголосив голова "Нафтогазу".

1 червня низка сенаторів США заявили, що готують список санкцій проти російського "Північного потоку-2" – як проти компаній, так і проти фізичних та юридичних осіб.

12 червня Трамп заявив, що розглядає можливість застосування санкцій США для припинення будівництва газопроводу "Північний потік-2" між Росією і Німеччиною.

Окрім США, проти будівництва газопроводу "Північний потік-2" виступають кілька країн Східної Європи, Скандинавії та Балтії. Усе тому, що газогін може збільшити залежність Євросоюзу від російського газу.

Що таке "Північний потік-2"? Друга гілка газопроводу "Північний потік", що вже існує. Проект будівництва "Північного потоку-2" передбачає зведення 2 гілок газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Газопровід починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтії, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та закінчується у німецькому Ґрейсфальді.



Цей газопровід Росія будує не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Адже послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярдів доларів.