Скандальний "Північний потік-2": яку відповідь готують у Трампа

США не змінюють своєї позиції щодо російського "Північного потоку-2" та готують низку санкцій як проти компаній, так і проти фізичних та юридичних осіб. На одному виді обмежень там не планують зупинятись.

Підготували документ сенатори Тед Круз, Джон Баррассо, Том Коттон і Джин Шахін, його опублікували на базі Конгресу США.

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Що готують у США?

1. Обмеження проти зовнішніх компаній, які надають свої спеціалізовані суди для укладання труб Nord Stream 2 в Балтійському морі. Відповідно до документу, такі санкції необхідно вводити, якщо судно укладає труби на глибині від 100 футів нижче рівня моря.

2. Обмеження проти фізичних та юридичних осіб, які "свідомо" надають гарантійні або страхові послуги цим судам.

Президент США може ввести понад п'ять видів санкцій проти цих компаній:

відмова кредитування або страхування,

відмова у видачі ліцензії або дозволу на експорт товарів і технологій із США,

заборона американським банкам видавати позики або кредити протягом року,

заборона на роботу з держборгом США,

заборона на проведення платежів в зоні американської юрисдикції та угод з власністю,

заборона інвестування капіталу

Окрім того, уряд США має право не укладати контракти на закупівлю товарів чи послуг іноземної особи. Також директорам та акціонерам з контрольним пакетом акцій в таких компаніях можуть відмовити у видачі візи або заборону на в'їзд в США.

Хто ще проти "Північного потоку-2"?

Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Саме Данія – остання країна, яка досі не видала дозвіл на будівництво. Громадські слухання в Данії щодо маршруту газопроводу в водах на південь від Борнхольма пройдуть 19 червня.

"Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді.

Що таке "Північний потік-2"?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярдів доларів.



Маршрут "Північного потоку-2": карта



Тим часом Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2".



У ситуації з "Північним потоком-2" це означатиме, що за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме, під наглядом Єврокомісії, – Німеччина. Тобто, "Газпром" не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.