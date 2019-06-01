13:10
1 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Покатушкі та злий алабай для Медведєва. Навіщо космонавтам РФ батут
      Вєсті Кремля
      21:48, 31 травня
      Вєсті.UA: Жертовність Авакова. Провальний рецепт Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:51, 31 травня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Скандальний "Північний потік-2": яку відповідь готують у Трампа

      397 Читать новость на русском
      США серйозно налаштовані щодо санкції через "Північний потік-2", є документ
      США серйозно налаштовані щодо санкції через "Північний потік-2", є документ / AP

      США не змінюють своєї позиції щодо російського "Північного потоку-2" та готують низку санкцій як проти компаній, так і проти фізичних та юридичних осіб. На одному виді обмежень там не планують зупинятись.

      Підготували документ сенатори Тед Круз, Джон Баррассо, Том Коттон і Джин Шахін, його опублікували на базі Конгресу США.

      Читайте також: Президент Чехії заступився за "Північний потік-2" та натякнув, щоб інші не втручались

      Що готують у США?

      1. Обмеження проти зовнішніх компаній, які надають свої спеціалізовані суди для укладання труб Nord Stream 2 в Балтійському морі.  Відповідно до документу, такі санкції необхідно вводити, якщо судно укладає труби на глибині від 100 футів нижче рівня моря.

      2. Обмеження проти фізичних та юридичних осіб, які "свідомо" надають гарантійні або страхові послуги цим судам.

      Президент США може ввести понад п'ять видів санкцій проти цих компаній:

      • відмова кредитування або страхування,
      • відмова у видачі ліцензії або дозволу на експорт товарів і технологій із США,
      • заборона американським банкам видавати позики або кредити протягом року,
      • заборона на роботу з держборгом США,
      • заборона на проведення платежів в зоні американської юрисдикції та угод з власністю,
      • заборона інвестування капіталу

      Окрім того, уряд США має право не укладати контракти на закупівлю товарів чи послуг іноземної особи. Також директорам та акціонерам з контрольним пакетом акцій в таких компаніях можуть відмовити у видачі візи або заборону на в'їзд в США.

      Хто ще проти "Північного потоку-2"?

      Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Саме Данія – остання країна, яка досі не видала дозвіл на будівництво. Громадські слухання в Данії щодо маршруту газопроводу в водах на південь від Борнхольма пройдуть 19 червня.

      "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді.

      Що таке "Північний потік-2"?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярдів доларів.
      маршрут
      Маршрут "Північного потоку-2": карта

      Тим часом Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2".

      У ситуації з "Північним потоком-2" це означатиме, що за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме, під наглядом Єврокомісії, – Німеччина. Тобто, "Газпром" не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.

      blog_ava
      Головні новини 31 травня: нові звільнення, засідання РНБО та скандальна заява "кварталівця"
      сьогодні
      7284
      Теги: Новини політики Новини США Санкції Північний потік-2
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скажу лише одне: Дякую! – Сирський про захисників Світлодарської дуги
      сьогодні , 12:00 Скажу лише одне: Дякую! – Сирський про захисників Світлодарської дуги
      Володимир Патола 303
      Норману Фостеру – 84: вражаючі споруди легендарного архітектора, які випередили час
      сьогодні , 11:01 Норману Фостеру – 84: вражаючі споруди легендарного архітектора, які випередили час
      Альона Захарова 409
      Між вироком та примиренням: як медіація може врятувати неповнолітніх
      сьогодні , 10:30 Між вироком та примиренням: як медіація може врятувати неповнолітніх
      Фундація DEJURE 95
      Скільки дітей в Україні є сиротами: статистика усиновлення
      сьогодні , 09:02 Скільки дітей в Україні є сиротами: статистика усиновлення
      Світлана Попова 316
      Від сьогодні у футболі діють нові правила: головні зміни
      сьогодні , 09:01 Від сьогодні у футболі діють нові правила: головні зміни
      2452
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук