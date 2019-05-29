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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Президент Чехії заступився за "Північний потік-2" та натякнув, щоб інші не втручались

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      Президент Чехії Мілош Земан підтримав "Північний потік-2"
      Президент Чехії Мілош Земан підтримав "Північний потік-2" / ТАСС

      Скандальний "Північний потік-2" відповідає економічним інтересам Чехії. Водночас російський газопровід не повинен турбувати Сполучені Штати Америки.

      Він додав, що Німеччина і Росія домовилися про проект, а іншим нічого коментувати, про це це заявив президент Чехії Мілош Земан, повідомляє Lidovky.

      Читайте також: Німеччина не підтримала санкції США щодо "Північного потоку-2"

      Земан також не розуміє, чому будівництво "Північного потоку-2" засуджують у Вашингтоні.

      Я не бачу причин, чому "старший брат "за океаном повинен говорити, чи має газопровід служити своїй меті,
      – сказав він.

      Земан додав, що Чехія бідна на енергетичну сировину і змушена імпортувати газ. За його словами, країна може обирати між двома варінатами. 

      "У нас є два варіанти – або імпортувати зріджений природний газ з-за кордону, або імпортувати його з іншого боку земної кулі в незріджених вигляді. Проблема в тому, що зріджений газ мінімум на 30% дорожчий. Різниця в ціні занадто велика, щоб її ігнорувати", – сверджує Земан. 

      Наразі російський морський газопровід в обхід України готовий вже на 48% (приблизно 1,1 тисячі кілометрів). Очільник Кремля Володимир Путін наголошує, що Росія за жодних обставин не відмовиться від будівництва газопроводу "Північний потік-2".

      Хто ще проти "Північного потоку-2"?

      Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Саме Данія – остання країна, яка досі не видала дозвіл на будівництво. Громадські слухання в Данії щодо маршруту газопроводу в водах на південь від Борнхольма пройдуть 19 червня.

      "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді.

      Що таке "Північний потік-2"?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярдів доларів.
      маршрут
      Маршрут "Північного потоку-2": карта

      Тим часом Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2".

      У ситуації з "Північним потоком-2" це означатиме, що за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме, під наглядом Єврокомісії, – Німеччина. Тобто, "Газпром" не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.

      blog_ava
      Назвали неочікувану умову довголіття
      28 травня
      4574
      Теги: Північний потік-2 Новини Росії Газ Чехія Новини України Новини політики
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