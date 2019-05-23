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      Німеччина не підтримала санкції США щодо "Північного потоку-2"

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      Німеччина не підтримала санкції США щодо "Північного потоку-2"
      Німеччина не підтримала санкції США щодо "Північного потоку-2" / daynews.com.ua

      США готові ввести масштабні санкції проти газопроводу "Північний потік-2". Німеччина виступила проти такої ініціативи.

      У Міністерстві економіки Німеччини заявили, що Берлін відкидає санкції, які мають "екстериторіальну дію", йдеться на сайті відомства.

      Читайте також: Американські сенатори підготували санкції проти "Північного потоку-2"

      Міністр енергетики США Рік Перрі у Києві заявляв, що США виступають проти "Північного потоку-2". Він пообіцяв прем'єр-міністру Володимиру Гройсману підтримку з боку американців.

      У свою чергу, президент РФ Володимир Путін наголошував, що Росія за жодних обставин не відмовиться від будівництва газопроводу "Північний потік-2".

      Наразі російський морський газопровід в обхід України готовий вже на 48% (приблизно 1,1 тисячі кілометрів). Данія – остання країна, яка досі не видала дозвіл на будівництво. Громадські слухання в Данії щодо маршруту газопроводу в водах на південь від Борнхольма пройдуть 19 червня.

      Що таке "Північний потік-2"?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярдів доларів.

      маршрут
      Маршрут "Північного потоку-2": карта

      "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді.

      Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія.

      Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Північний потік-2 Санкції Новини Росії Газ
      Джерело: 24 канал
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