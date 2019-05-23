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      Германия не поддержала санкции США в отношении "Северного потока-2"

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      Германия не поддержала санкции США в отношении "Северного потока-2"
      Германия не поддержала санкции США в отношении "Северного потока-2" / daynews.com.ua

      США готовы ввести масштабные санкции против газопровода "Северный поток-2". Германия выступила против такой инициативы.

      В Министерстве экономики Германии заявили, что Берлин отвергает санкции, которые имеют "экстерриториальное действие", говорится на сайте ведомства.

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      Министр энергетики США Рик Перри в Киеве заявлял, что США выступают против "Северного потока-2". Он пообещал премьер-министру Владимиру Гройсману поддержку со стороны американцев.

      В свою очередь, президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия ни при каких обстоятельствах не откажется от строительства газопровода "Северный поток-2".

      Сейчас российский морской газопровод в обход Украины готов уже на 48% (примерно 1,1 тысячи километров). Дания – последняя страна, которая до сих пор не выдала разрешение на строительство. Общественные слушания в Дании относительно маршрута газопровода в водах к югу от Борнхольма пройдут 19 июня.

      Что такое "Северный поток-2"? Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Услуги по транзиту российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по 3 миллиардов долларов.

      маршрут
      Маршрут "Северного потока-2": карта

      "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде.

      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания.

      Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Газ Новости России Санкции Северный поток-2 Новости политики
      Источник: 24 канал
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