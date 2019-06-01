13:41
1 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Покатушки и злой алабай для Медведева. Зачем космонавтам РФ батут
      Вєсті Кремля
      21:49, 31 мая
      Вести.UA: Жертвенность Авакова. Провальный рецепт Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:54, 31 мая
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Скандальный "Северный поток-2": какой ответ готовят в Трампа

      91 Читати новину українською
      США серьезно настроены относительно санкции за "Северный поток-2", есть документ
      США серьезно настроены относительно санкции за "Северный поток-2", есть документ / AP

      США не меняют свою позицию относительно российского "Северного потока-2" и готовят ряд санкций как против компаний, так и против физических и юридических лиц. На одном виде ограничений там не планируют останавливаться.

      Подготовили документ сенаторы Тед Круз, Джон Баррассо, Том Коттон и Джин Шахин, его опубликовали на базе Конгресса США.

      Читайте также: Президент Чехии вступился за "Северный поток-2" и намекнул, чтобы другие не вмешивались

      Что готовят в США?

      1. Ограничения против внешних компаний, которые предоставляют свои специализированные суда для укладки труб Nord Stream 2 в Балтийском море. Согласно документу, такие санкции необходимо вводить, если судно укладывает трубы на глубине от 100 футов ниже уровня моря.

      2. Ограничения против физических и юридических лиц, которые "сознательно" предоставляют гарантийные или страховые услуги этим судам.

      Президент США может ввести более пяти видов санкций против этих компаний:

      • отказ в кредитовании или страховании,
      • отказ в выдаче лицензии или разрешения на экспорт товаров и технологий из США,
      • запрет американским банкам выдавать займы или кредиты в течение года,
      • запрет на работу с госдолгом США,
      • запрет на проведение платежей в зоне американской юрисдикции и сделок с собственностью,
      • запрет инвестирования капитала.

      Кроме того, правительство США имеет право не заключать контракты на закупку товаров или услуг иностранного лица. Также директорам и акционерам с контрольным пакетом акций в таких компаниях могут отказать в выдаче визы или запретить въезд в США.

      Кто еще против "Северного потока-2"?

      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Именно Дания – последняя страна, которая до сих пор не выдала разрешение на строительство. Общественные слушания в Дании по маршруту газопровода в водах к югу от Борнхольма пройдут 19 июня.

      "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и проходит между странами Балтики, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде.

      Что такое "Северный поток-2"?
      Это – вторая ветвь уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по 3 миллиардов долларов.

      маршрут
      Маршрут "Северного потока-2": карта

      Между тем Европарламент одобрил обновленную газовую директиву ЕС. Она распространяет действие европейского энергетического законодательства на морские газопроводы, в частности на "Северный поток-2".

      В ситуации с "Северным потоком-2" это означает, что за применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать, под наблюдением Еврокомиссии – Германия. То есть, "Газпром" не может быть единственной компанией, которая пользуется трубопроводом.

      blog_ava
      Главные новости 31 мая: новые увольнения, заседание СНБО и скандальное заявление "кварталовца"
      сегодня
      1599
      Теги: Новости политики Новости США Санкции Северный поток-2
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Скажу лише одне: Дякую! – Сирський про захисників Світлодарської дуги
      сегодня , 12:00 Скажу лише одне: Дякую! – Сирський про захисників Світлодарської дуги
      Володимир Патола 387
      Норману Фостеру – 84: впечатляющие сооружения легендарного архитектора, которые опередили время
      сегодня , 11:00 Норману Фостеру – 84: впечатляющие сооружения легендарного архитектора, которые опередили время
      Альона Захарова 48
      Джамала или Даша Астафьева? Угадайте украинскую звезду по детским фото
      сегодня , 10:01 Джамала или Даша Астафьева? Угадайте украинскую звезду по детским фото
      649
      С сегодняшнего дня в футболе действуют новые правила: главные изменения
      сегодня , 09:01 С сегодняшнего дня в футболе действуют новые правила: главные изменения
      378
      Сколько детей в Украине являются сиротами: статистика усыновления
      сегодня , 09:01 Сколько детей в Украине являются сиротами: статистика усыновления
      Світлана Попова 73
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук