Скандальный "Северный поток-2": какой ответ готовят в Трампа

США не меняют свою позицию относительно российского "Северного потока-2" и готовят ряд санкций как против компаний, так и против физических и юридических лиц. На одном виде ограничений там не планируют останавливаться.

Подготовили документ сенаторы Тед Круз, Джон Баррассо, Том Коттон и Джин Шахин, его опубликовали на базе Конгресса США.

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Что готовят в США?

1. Ограничения против внешних компаний, которые предоставляют свои специализированные суда для укладки труб Nord Stream 2 в Балтийском море. Согласно документу, такие санкции необходимо вводить, если судно укладывает трубы на глубине от 100 футов ниже уровня моря.

2. Ограничения против физических и юридических лиц, которые "сознательно" предоставляют гарантийные или страховые услуги этим судам.

Президент США может ввести более пяти видов санкций против этих компаний:

отказ в кредитовании или страховании,

отказ в выдаче лицензии или разрешения на экспорт товаров и технологий из США,

запрет американским банкам выдавать займы или кредиты в течение года,

запрет на работу с госдолгом США,

запрет на проведение платежей в зоне американской юрисдикции и сделок с собственностью,

запрет инвестирования капитала.

Кроме того, правительство США имеет право не заключать контракты на закупку товаров или услуг иностранного лица. Также директорам и акционерам с контрольным пакетом акций в таких компаниях могут отказать в выдаче визы или запретить въезд в США.

Кто еще против "Северного потока-2"?

Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Именно Дания – последняя страна, которая до сих пор не выдала разрешение на строительство. Общественные слушания в Дании по маршруту газопровода в водах к югу от Борнхольма пройдут 19 июня.

"Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и проходит между странами Балтики, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде.

Что такое "Северный поток-2"?

Это – вторая ветвь уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по 3 миллиардов долларов.





Маршрут "Северного потока-2": карта



Между тем Европарламент одобрил обновленную газовую директиву ЕС. Она распространяет действие европейского энергетического законодательства на морские газопроводы, в частности на "Северный поток-2".



В ситуации с "Северным потоком-2" это означает, что за применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать, под наблюдением Еврокомиссии – Германия. То есть, "Газпром" не может быть единственной компанией, которая пользуется трубопроводом.