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      Трамп подумує про санкції для блокування "Північного потоку-2"

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      Трамп може ввести санкції для блокування "Північного потоку-2"
      Трамп може ввести санкції для блокування "Північного потоку-2" / Lcmedia.com.ua

      Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість застосування санкцій своєї держави для припинення будівництва газопроводу "Північний потік-2" між Росією і Німеччиною.

      "Ми захищаємо Німеччину від Росії, а Росія отримує мільярди і мільярди доларів від Німеччини за свій газ", – сказав Трамп під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє Bloomberg.

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      При цьому американський лідер не уточнив, на кого саме США можуть накласти санкції для блокування будівництва газопроводу.

      1 червня низка сенаторів США заявили, що готують низку санкцій щодо російського "Північного потоку-2" – проти компаній, так і проти фізичних та юридичних осіб.

      Окрім США, проти будівництва газопроводу "Північний потік-2" виступають кілька країн Східної Європи, Скандинавії та Балтії. Усе тому, що газогін може збільшити залежність Євросоюзу від російського газу.

      Що таке "Північний потік-2"? Друга гілка газопроводу "Північний потік", що вже існує. Проект будівництва "Північного потоку-2" передбачає зведення 2 гілок газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубометрів газу на рік.

      Цей газопровід Росія будує не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Адже послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярдів доларів.

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      Теги: Новини політики Північний потік-2 Газ Дональд Трамп Новини США Новини Росії
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