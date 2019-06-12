Трамп подумує про санкції для блокування "Північного потоку-2"

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість застосування санкцій своєї держави для припинення будівництва газопроводу "Північний потік-2" між Росією і Німеччиною.

"Ми захищаємо Німеччину від Росії, а Росія отримує мільярди і мільярди доларів від Німеччини за свій газ", – сказав Трамп під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє Bloomberg.

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При цьому американський лідер не уточнив, на кого саме США можуть накласти санкції для блокування будівництва газопроводу.

1 червня низка сенаторів США заявили, що готують низку санкцій щодо російського "Північного потоку-2" – проти компаній, так і проти фізичних та юридичних осіб.

Окрім США, проти будівництва газопроводу "Північний потік-2" виступають кілька країн Східної Європи, Скандинавії та Балтії. Усе тому, що газогін може збільшити залежність Євросоюзу від російського газу.

Що таке "Північний потік-2"? Друга гілка газопроводу "Північний потік", що вже існує. Проект будівництва "Північного потоку-2" передбачає зведення 2 гілок газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубометрів газу на рік.



Цей газопровід Росія будує не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Адже послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярдів доларів.