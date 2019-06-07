18:28
7 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська отвєтка "Чорнобилю". Країна заборон
      Вєсті Кремля
      00:38, сьогодні
      Вєсті.UA: Як створюються політичні партії. У чому Луценко підозрює Ющенка
      Вєсті.UA
      00:06, сьогодні
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Путін поскаржився на "викручування рук" та залякування через "Північним потік-2"

      738 Читать новость на русском
      Путін звинуватив противників "Північного потоку-2" у рейдерстві
      Путін звинуватив противників "Північного потоку-2" у рейдерстві / AP

      Володимир Путін вважає, що скандальний "Північний потік-2" відповідає інтересам усіх його учасників. Натомість теперішня ситуація із російським газопроводом нагадує йому "рейдерське захоплення".

      "Торпедують" проект ті, хто звик до "вседозволеності", про це президент Росії заявив під час економічного форуму в Петербурзі, пишуть російські ЗМІ.

      Читайте також: Скандальний "Північний потік-2": яку відповідь готують у Трампа

      Очільник Кремля переконаний, що держави, "які проповідували принципи свободи торгівлі та чесної конкуренції, заговорили мовою торговельних воєн і санкцій". За його словами, вони вдаються до "відвертого економічного рейдерства з викручуванням рук, залякуванням, усуненням конкурентів неринковими засобами".

      Прикладом такого рейдерства Путін назвав ситуацію з "Північним потоком-2".

      Це ("Північний потік-2" – 24 канал) не вкладається в логіку і не відповідає інтересам тих, хто... звик до винятковості і вседозволеності, до того, що за їхніми рахунками повинні платити інші. І тому проект нескінченно намагаються і намагалися торпедувати,
      – сказав Путін.

      Він заявляє, що будівництво "повністю відповідає національним інтересам всіх учасників і Росії".

      "Якби не це, західні партнери не брали б участь у будівництві", – додав російський президент. 

      Хто виступив проти будівництва "Північного потоку-2"?

       Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Саме Данія – остання країна, яка досі не видала дозвіл на будівництво. Громадські слухання в Данії щодо маршруту газопроводу в водах на південь від Борнхольма пройдуть 19 червня.

      "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді.

      Що таке "Північний потік-2"?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.
      маршрут
      Маршрут "Північного потоку-2": карта

      Тим часом Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2".

      У ситуації з "Північним потоком-2" це означатиме, що за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме, під наглядом Єврокомісії, – Німеччина. Тобто, "Газпром" не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.

      blog_ava
      "Опоблок", "Миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй ділам" ідуть разом на вибори
      сьогодні
      4102
      Теги: Новини політики Україна – Росія Володимир Путін Новини Росії Північний потік-2
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Державні рецепти успішного розпилу грошей: страшний сон протезної галузі
      сьогодні , 18:05 Державні рецепти успішного розпилу грошей: страшний сон протезної галузі
      Євгенія Мазур 33
      Хто переможе у матчі Україна – Сербія: опитування
      ОПИТУВАННЯ
      сьогодні , 13:12 Хто переможе у матчі Україна – Сербія: опитування
      440
      Рейтинги "Чорнобиля" роблять його серіалом всіх часів, – The Economist
      сьогодні , 17:01 Рейтинги "Чорнобиля" роблять його серіалом всіх часів, – The Economist
      Світові Медіа 538
      "Спочатку треба розібратися з ворогом": боєць розповів, чому футбольні фанати йдуть на війну
      сьогодні , 16:30 "Спочатку треба розібратися з ворогом": боєць розповів, чому футбольні фанати йдуть на війну
      Віталій Дейнега 125
      Тест: чи схильні ви до підвищення тиску?
      сьогодні , 15:30 Тест: чи схильні ви до підвищення тиску?
      634
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук