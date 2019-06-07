Путін поскаржився на "викручування рук" та залякування через "Північним потік-2"

Володимир Путін вважає, що скандальний "Північний потік-2" відповідає інтересам усіх його учасників. Натомість теперішня ситуація із російським газопроводом нагадує йому "рейдерське захоплення".

"Торпедують" проект ті, хто звик до "вседозволеності", про це президент Росії заявив під час економічного форуму в Петербурзі, пишуть російські ЗМІ.

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Очільник Кремля переконаний, що держави, "які проповідували принципи свободи торгівлі та чесної конкуренції, заговорили мовою торговельних воєн і санкцій". За його словами, вони вдаються до "відвертого економічного рейдерства з викручуванням рук, залякуванням, усуненням конкурентів неринковими засобами".

Прикладом такого рейдерства Путін назвав ситуацію з "Північним потоком-2".

Це ("Північний потік-2" – 24 канал) не вкладається в логіку і не відповідає інтересам тих, хто... звик до винятковості і вседозволеності, до того, що за їхніми рахунками повинні платити інші. І тому проект нескінченно намагаються і намагалися торпедувати,

– сказав Путін.

Він заявляє, що будівництво "повністю відповідає національним інтересам всіх учасників і Росії".

"Якби не це, західні партнери не брали б участь у будівництві", – додав російський президент.

Хто виступив проти будівництва "Північного потоку-2"?

Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Саме Данія – остання країна, яка досі не видала дозвіл на будівництво. Громадські слухання в Данії щодо маршруту газопроводу в водах на південь від Борнхольма пройдуть 19 червня.

"Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді.

Що таке "Північний потік-2"?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.



Маршрут "Північного потоку-2": карта



Тим часом Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2".



У ситуації з "Північним потоком-2" це означатиме, що за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме, під наглядом Єврокомісії, – Німеччина. Тобто, "Газпром" не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.