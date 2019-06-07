Путин пожаловался на "выкручивание рук" и запугивание из-за "Северного потока-2"

Владимир Путин считает, что скандальный "Северный поток-2" отвечает интересам всех его участников. Взамен нынешняя ситуация с российским газопроводом напоминает ему "рейдерский захват".

"Торпедируют" проект те, кто привык к "вседозволенности", об этом президент России заявил во время экономического форума в Петербурге, пишут российские СМИ.

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Глава Кремля убежден, что государства, "которые проповедовали принципы свободы торговли и честной конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций". По его словам, они прибегают к "откровенному экономическому рейдерству с выкручиванием рук, запугиванием, устранением конкурентов нерыночными средствами".

Примером такого рейдерства Путин назвал ситуацию с "Северным потоком-2".

Это ("Северный поток-2" – 24 канал) не укладывается в логику и не отвечает интересам тех, кто ... привык к исключительности и вседозволенности, к тому, что по их счетам должны платить другие. И поэтому проект бесконечно пытаются и пытались торпедировать,

– сказал Путин.

Он заявляет, что строительство "полностью соответствует национальным интересам всех участников и России".

"Если бы не это, западные партнеры не принимали бы участие в строительстве", – добавил российский президент.

Кто выступил против строительства "Северного потока-2"?

Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Именно Дания – последняя страна, которая до сих пор не выдала разрешение на строительство. Общественные слушания в Дании по маршруту газопровода в водах к югу от Борнхольма пройдут 19 июня.

"Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и проходит между странами Балтики, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде.

Что такое "Северный поток-2"?

Это – вторая ветвь уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по 3 миллиарда долларов.





Маршрут "Северного потока-2": карта



Между тем Европарламент одобрил обновленную газовую директиву ЕС. Она распространяет действие европейского энергетического законодательства на морские газопроводы, в частности "Северный поток-2".



В ситуации с "Северным потоком-2" это означает, что за применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать, под наблюдением Еврокомиссии, – Германия. То есть, "Газпром" не может быть единственной компанией, которая пользуется трубопроводом.