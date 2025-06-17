Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар постійного представника України при ООН Андрія Мельника для Укрінформу.

До теми "Я вибігала з квартири, за мною летіло скло": кияни пригадали страшний удар по місту

Що сказав Мельник про скликання Радбезу ООН

Андрій Мельник зазначив, що підписав листа до президента Ради Безпеки ООН, посла Гаяни в ООН Керолін Родрігес-Біркетт, із проханням якнайшвидше скликати засідання РБ у зв'язку з ескалацією ракетного терору Росії проти мирних мешканців України.

Український постпред зауважив, що вночі 17 червня масована російська атака забрала життя багатьох киян, понад сто громадян зазнали поранень. Також вщент зруйновано житлові будинки.

Маємо справу не просто з воєнними злочинами проти цивільного населення, які щодня і щоночі вчиняє московський режим. Це злочини проти людяності, які потребують не лише засудження, а й рішучої реакції та практичних дій з боку міжнародної спільноти, насамперед Ради Безпеки ООН,

– наголосив Мельник.

Український дипломат додав, що 17 червня матиме зустріч із Керолін Родрігес-Біркетт, щоб детально обговорити подальші кроки відповідно до Статуту ООН.

"Сподіваюся, члени Ради Безпеки дадуть жорстку відповідь на злочинні дії Росії. Час покласти край безкарності Кремля", – резюмував постійний представник України в ООН.

До слова, російська армія вночі 17 червня масовано обстріляла Україну ракетами різних типів та дронами. Наслідки були зафіксовані у Києві, Одесі, Запоріжжі та інших населених пунктах нашої держави.

У Києві країна-агресорка влучила ракетою у багатоповерховий будинок, внаслідок чого було багато жертв та постраждалих. На місці продовжують працювати рятувальники: розбирати завали та шукати зниклих безвісти людей.