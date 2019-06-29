"Північний потік-2" прокладатимуть в обхід територіальних вод Данії

Компанія-оператор Nord Stream 2 AG відкликала свою заявку на прокладку газопроводу "Північний потік-2" через територіальні води Данії. Коментуючи таке рішення глава Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що "за два роки, які минули після подачі заявки, уряд Данії не продемонстрував жодних ознак до прийняття рішення".

В оприлюдненій заяві компанії Nord Stream 2 AG мовиться про основний маршрут газопроводу, який повинен був пройти на південь від острова Борнхольм, який належить Данії. Водночас Варніг наголосив, що компанія має ще два альтернативних маршрути, які повинні пройти на північний захід або на південний схід від острова. Однак, вони будуть прокладені через міжнародні води і не вимагають отримання дозволу від МЗС Данії.

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В Енергетичному агентстві Данії відзначили, що взяли до уваги таке рішення Nord Stream 2 AG і продовжать опрацьовувати дві альтернативні заявки компанії. У відомстві наголосили, що запропоновані альтернативні маршрути проходять поза територією Данії і можуть бути відхилені тільки з екологічних міркувань або можливих обмежень для судноплавства.

Данія переглянула свою позицію щодо "Північного потоку-2"

МЗС Данії очолив противник "Північного потоку-2" та політики Путіна загалом Метте Фредеріксен. Він виступив з ініціативою заблокувати російський проект "Північний потік-2".

Данія обов'язково повинна зробити все можливе, щоб затягнути процес. Ми не повинні здаватися, навіть якщо в гру вступлять більш потужні сили,

– казав він.

Енергетичне агентство Данії попросило у оператора проекту додаткову екологічну оцінку основного маршруту газопроводу, на південь від острова Борнхольм. У компанії Nord Stream 2 AG заявили, що такі дії Данії можуть суттєво відтермінувати завершення проекту, оскільки аналіз екологічного впливу маршруту проекту може тривати кілька місяців.

Проти будівництва "Північного потоку-2" також виступили такі країни, як: Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина та США.

Що таке "Північний потік-2"?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.



Маршрут "Північного потоку-2": карта



Тим часом Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2".



У ситуації з "Північним потоком-2" це означатиме, що за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме, під наглядом Єврокомісії, – Німеччина. Тобто, "Газпром" не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.