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      У США поділилися очікуваннями від зустрічі з Зеленським

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      Зустріч Зеленського та Трампа: як її розглядають у Білому домі
      Зустріч Зеленського та Трампа: як її розглядають у Білому домі / Колаж 24 канал

      Білий дім чекає на зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, щоправда ще поки невідомо, коли вона відбудеться. Під час заходу офіційний Вашингтон має намір укотре підтвердити свою підтримку Україні.

      Як підкреслив Спецпредставник США з питань України Курт Волкер у коментарі "Голосу Америки", у Білому дому чекають на зустріч із Зеленським. Він додає, що дату ще не призначено, щоправда це є питанням найближчого майбутнього.

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      "Дуже важливо, щоб обидва президенти зустрілися. Вони ніколи раніше не зустрічалися, хоча й спілкувалися телефоном", – зауважив Волкер.

      За його словами, під час зустрічі Білий дім планує дати сигнал підтримки реформ в Україні.

      "Це справжня нагода для України. Якщо Зеленський зможе це зробити, він дозволить Україні відірватися від спадку минулого", – додав дипломат.

      Крім того, спецпредставник Держдепу зазначив, що сигнал Зеленського у вигляді розведення військ у Станиці Луганській є "надзвичайно позитивним кроком, який привертає увагу до бездіяльності Росії".

      "Україна має відіграти роль лідера у нормандському процесі, а США продовжуватимуть підтримувати її дії", – констатував він.

      Про бажання зустрітися з Трампом Зеленський заявив одразу після своєї інавгурації. Тоді під час зустрічі з міністром енергетики США Ріком Перрі, спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером і сенатором Роном Джонсоном гарант зазначив, що Штати є потужним і дуже серйозним партнером для України, передусім, у подоланні агресії Росії.

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      Вже наприкінці червня з’явилася інформація, що тимчасово виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Іван Баканов здійснив візит до США. Там він, зокрема, обговорив майбутній візит Зеленського до Вашингтона.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Новини США Президент України Дональд Трамп Курт Волкер
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