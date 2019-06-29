Це пастка, – Волкер про пропозицію Росії звільнити моряків

Пропозиція Кремля щодо передачі, незаконно захоплених нею українських моряків на умовах гарантії, що вони продовжать відбувати призначений російським судом термін в українській в'язниці є образливим.

Таку думку висловив спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер. У своєму Twitter він написав, що пропозиція РФ звільнити з полону українських моряків на умовах кримінального переслідування в Україні це "пастка"

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У коментарі polygraph.info Волкер сказав, що російська "пропозиція" Україні брати участь в кримінальному розслідуванні щодо моряків є образою правосуддя, оскільки не було ніяких підстав для їх затримання, по-перше, так само як і образою ООН і суверенітету України.

"Russia Did Not Offer to Free Ukrainian Sailors it Captured." It's "offer” was an affront to justice, since there was no basis to detain them in the first place, as well as an affront to the and Ukrainian sovereignty.



It was a trap.



Read more: https://t.co/ZzYrKUCNjp — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 28 червня 2019 р.

Відомо, що президент США Дональд Трамп піднімав тему звільнення полонених українських моряків під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Осаці.

Що відомо про ситуацію з полоненими українськими моряками? Вони потрапили в російський полон 25 листопада 2018 року, коли планово прямували до порту Маріуполя. Російські прикордонники протаранили буксир українських військових у районі Керченської протоки та обстріляли 3 судна. Троє українських моряків зазнали поранень.



Росіяни захопили 3 українські судна "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу", а також взяли в полон 24 українських моряків. Суд окупованого Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". Відтоді полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.



Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня ухвалив рішення, згідно з яким Росія повинна була протягом місяця звільнити 24 полонених українських моряків та повернути Україні 3 захоплені кораблі. Проте цього не сталося. Натомість Росія заявила, що готова передати Україні моряків (та кораблі), якщо Київ дасть гарантії їхнього кримінального переслідування за російськими законами.