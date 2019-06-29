Це пастка, – Волкер про пропозицію Росії звільнити моряків
Пропозиція Кремля щодо передачі, незаконно захоплених нею українських моряків на умовах гарантії, що вони продовжать відбувати призначений російським судом термін в українській в'язниці є образливим.
Таку думку висловив спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер. У своєму Twitter він написав, що пропозиція РФ звільнити з полону українських моряків на умовах кримінального переслідування в Україні це "пастка"
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У коментарі polygraph.info Волкер сказав, що російська "пропозиція" Україні брати участь в кримінальному розслідуванні щодо моряків є образою правосуддя, оскільки не було ніяких підстав для їх затримання, по-перше, так само як і образою ООН і суверенітету України.
Відомо, що президент США Дональд Трамп піднімав тему звільнення полонених українських моряків під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Осаці.
Що відомо про ситуацію з полоненими українськими моряками? Вони потрапили в російський полон 25 листопада 2018 року, коли планово прямували до порту Маріуполя. Російські прикордонники протаранили буксир українських військових у районі Керченської протоки та обстріляли 3 судна. Троє українських моряків зазнали поранень.
Росіяни захопили 3 українські судна "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу", а також взяли в полон 24 українських моряків. Суд окупованого Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". Відтоді полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.
Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня ухвалив рішення, згідно з яким Росія повинна була протягом місяця звільнити 24 полонених українських моряків та повернути Україні 3 захоплені кораблі. Проте цього не сталося. Натомість Росія заявила, що готова передати Україні моряків (та кораблі), якщо Київ дасть гарантії їхнього кримінального переслідування за російськими законами.