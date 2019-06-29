На конференцію з підтримки реформ в Україні приїде потужна делегація США

Делегацію США на конференції з підтримки українських реформ очолить спеціальний представника Державного департаменту з питань України Курт Волкер.

Конференція відбудеться протягом першого тижня липня 2019 року, нагадав Курт Волкер у своєму Twitter.

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"Я маю честь очолити потужну делегацію США для цієї важливої події, яка допоможе прискорити ключові реформи, розвивати тісніші економічні зв’язки і розблокувати потенціал процвітання для українців", – написав Волкер.

I’m honored to lead a strong U.S. delegation for this important event that can help accelerate key reforms, foster closer economic ties, and unlock prosperity for Ukrainians. https://t.co/SkqeecYwhC — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 28 июня 2019 г.

У перший тиждень липня Президент України Володимир Зеленський відвідає Канаду. Там він візьме участь у міжнародній Конференції з підтримки реформ в Україні та матиме зустріч з прем'єром Канади Джастіном Трюдо.