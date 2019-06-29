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      На конференцію з підтримки реформ в Україні приїде потужна делегація США

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      Конференція з підтримки українських реформ відбудеться в Канаді
      Конференція з підтримки українських реформ відбудеться в Канаді / КНУ

      Делегацію США на конференції з підтримки українських реформ очолить спеціальний представника Державного департаменту з питань України Курт Волкер.

      Конференція відбудеться протягом першого тижня липня 2019 року, нагадав Курт Волкер у своєму Twitter.

      Читайте також: Росія повинна відвести важке озброєння та роззброїти бойовиків, – Волкер

      "Я маю честь очолити потужну делегацію США для цієї важливої події, яка допоможе прискорити ключові реформи, розвивати тісніші економічні зв’язки і розблокувати потенціал процвітання для українців", – написав Волкер.

      У перший тиждень липня Президент України Володимир Зеленський відвідає Канаду. Там він візьме участь у міжнародній Конференції з підтримки реформ в Україні та матиме зустріч з прем'єром Канади Джастіном Трюдо.

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      28 червня
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      Теги: Реформи Курт Волкер Новини США Канада Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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