На конференцію з підтримки реформ в Україні приїде потужна делегація США
Делегацію США на конференції з підтримки українських реформ очолить спеціальний представника Державного департаменту з питань України Курт Волкер.
Конференція відбудеться протягом першого тижня липня 2019 року, нагадав Курт Волкер у своєму Twitter.
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"Я маю честь очолити потужну делегацію США для цієї важливої події, яка допоможе прискорити ключові реформи, розвивати тісніші економічні зв’язки і розблокувати потенціал процвітання для українців", – написав Волкер.
У перший тиждень липня Президент України Володимир Зеленський відвідає Канаду. Там він візьме участь у міжнародній Конференції з підтримки реформ в Україні та матиме зустріч з прем'єром Канади Джастіном Трюдо.