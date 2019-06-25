Зеленський їде з офіційним візитом у Канаду: з ким зустрінеться

Президент України Володимир Зеленський їде з першим офіційним візитом у Канаду. Він перебуватиме у Торонто з 1 по 3 липня та зустрінеться з вищим керівництвом країни.

Зеленський у Торонто також планує взяти участь у міжнародній Конференції з підтримки реформ в Україні, пише сайт президента.

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У Канаді президент Зеленський має заплановану низку важливих зустрічей, на яких обговорюватимуть українські питання. Серед них такі:

зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо ;

; міністром закордонних справ Христею Фріланд ;

; членами канадського парламенту та представниками ділових кіл.

Окрім того, президент Зеленський зустрінеться з українською громадою Канади, яка є другою найбільшою українською діаспорою у світі. Наразі в цій країні проживає близько 600 тисяч українців.

Куди Зеленський здійснив перший закордонний візит? Володимир Зеленський здійснив перший закордонний візит на посаді президента України – у Брюссель. 4 та 5 червня він зустрівся там з лідерами Євросоюзу, НАТО, Польщі та Грузії. Глава держави обговорив боротьбу проти Росії-агресора, війну на Донбасі, звільнення політв'язнів та питання вступу України в ЄС і НАТО.



Головною метою першого закордонного візиту Зеленського було завдання надати чіткий та недвозначний сигнал світовим лідерам про незмінність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.



Загалом за 2 дні перебування у Брюсселі Зеленський зустрівся з:



1. Президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером;

2. генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом;

3. європейським комісаром з питань євро і соціального діалогу Валдісом Домбровскісом;

4. президентом Польщі Анджеєм Дудою;

5. з високою представницею ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні;

6. головою Європейської Ради Дональдом Туском.