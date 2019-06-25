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      Зеленський їде з офіційним візитом у Канаду: з ким зустрінеться

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      Володимир Зеленський їде з візитом у Канаду
      Володимир Зеленський їде з візитом у Канаду / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський їде з першим офіційним візитом у Канаду. Він перебуватиме у Торонто з 1 по 3 липня та зустрінеться з вищим керівництвом країни.

      Зеленський у Торонто також планує взяти участь у міжнародній Конференції з підтримки реформ в Україні, пише сайт президента.

      Читайте також: Путін не планує зустрічатися з Зеленським на саміті G20

      У Канаді президент Зеленський має заплановану низку важливих зустрічей, на яких обговорюватимуть українські питання. Серед них такі:

      • зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо;
      • міністром закордонних справ Христею Фріланд;
      • членами канадського парламенту та представниками ділових кіл.

      Окрім того, президент Зеленський зустрінеться з українською громадою Канади, яка є другою найбільшою українською діаспорою у світі. Наразі в цій країні проживає близько 600 тисяч українців.

      Куди Зеленський здійснив перший закордонний візит? Володимир Зеленський здійснив перший закордонний візит на посаді президента України – у Брюссель. 4 та 5 червня він зустрівся там з лідерами Євросоюзу, НАТО, Польщі та Грузії. Глава держави обговорив боротьбу проти Росії-агресора, війну на Донбасі, звільнення політв'язнів та питання вступу України в ЄС і НАТО.

      Головною метою першого закордонного візиту Зеленського було завдання надати чіткий та недвозначний сигнал світовим лідерам про незмінність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

      Загалом за 2 дні перебування у Брюсселі Зеленський зустрівся з:

      1. Президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером;
      2. генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом;
      3. європейським комісаром з питань євро і соціального діалогу Валдісом Домбровскісом;
      4. президентом Польщі Анджеєм Дудою;
      5. з високою представницею ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні;
      6. головою Європейської Ради Дональдом Туском.

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      Теги: Новини України Новини політики Президент України Христя Фріланд Джастін Трюдо Канада Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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