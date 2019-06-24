Путін не планує зустрічатися з Зеленським на саміті G20

Президент Росії Володимир Путін не планує проводити зустріч з президентом України Володимиром Зеленським в японській Осаці на саміті "Великої двадцятки".

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що такої зустрічі "немає у графіку" глави Кремля, пише "РИА Новости".

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Водночас, глава МЗС України Павло Клімкін в інтерв'ю "5 каналу" розповів, що Зеленський має намір поїхати в Осаку на саміт G20.

"Класно, що ці візити відбулися саме зараз. Потім будуть зустрічі в Осаці з Путіним", - сказав він, коментуючи зустрічі Зеленського з лідерами Франції та Німеччини, які відбулися минулого тижня.

Згодом у МЗС Японії повідомили, що Зеленського немає у листі лідерів держав, які запрошені на саміт "Великої двадцятки".

Президента України немає в листі запрошених на саміт. Ні МЗС, ні відповідальні за підготовку саміту не мають інформації про приїзд президента України в Японію,

– додали у відомстві.

Зауважимо, раніше у Росії цинічно заявили, що для ймовірного проведення переговорів президента Росії Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським потрібно, аби Київ нібито виконав домовленості, досягнуті у "нормандському форматі". Це при тому, що саме РФ 5 років тому розпочала страшну війну на Донбасі, перекиадє туди своїх військових і зброю для бойовиків і не виконує жодні міжнародні домовленості.

Що каже Зеленський про Путіна? Ще під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.



23 травня український президент публічно назвав Російську Федерацію агресором .



На зустрічах з лідерами ЄС і НАТО у Брюсселі український президент закликав світ посилити міжнародні санкції проти Росії через її агресію та закликати Кремль негайно звільнити українських полонених.



Окрім того, Зеленський переконує, що під час ймовірної зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, він нагадає йому, кому насправді належать Крим і Донбас. Гарант впевнений, що Україна не втратила Крим назавжди, і сподівається, що півострів незабаром повернеться.