Росія повинна відвести важке озброєння та роззброїти бойовиків, – Волкер

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер привітав дії України у Станиці Луганській та висловив очікування, що РФ, у свою чергу, також виконає свої частини зобов’язань.

На свої сторінці у Twitter дипломат зазначив, що тепер черга Росії, вжити відповідних кроків для стабілізації ситуації та припинення вогню на Донбасі.

Важливо! Чи вплине розведення сил на Донбасі на оборонні можливості української армії

Хороший крок з боку України у Станиці Луганській. Тепер час Росії піти на взаємні подальші кроки для забезпечення припинення вогню, включно з відведенням важкого озброєння та роззброєнням незаконних збройних формувань,

– написав Волкер.

A good step by Ukraine at Stanystia-Luhanska. Now it’s up to Russia to take reciprocal further steps to strengthen ceasefire including withdrawing heavy weapons and disarming illegal armed formations. https://t.co/vPSeT4p94s — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 26 червня 2019 р.

Уранці 26 червня біля Станиці Луганської на окупованому Донбасі почалось розведення сил . Такі заходи заплановано провести упродовж трьох діб.

Наразі українська сторона чекає на підтвердження від ОБСЄ інформації про те, що російсько-окупаційні війська розпочали зі свого боку відведення сил біля Станиці Луганської. У разі відсутності таких кроків українські військові повернуться на свої позиції.

Тристороння контактна група ще у 2016 році прийняла рішення про початок розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках. У Петрівському і Золотому воно відбулося, проте в районі Станиці Луганської ці спроби протягом майже трьох років були безрезультатними.

5 червня спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік поінформував, що учасники ТКГ висловили намір 10 червня розпочати розведення сил і засобів на узгодженій ділянці у Станиці Луганській.

Водночас 10 червня процес розведення знову було зірвано через обстріли з боку окупантів.

Раніше у Мінську Тристороння контактна група на зустрічі в Мінську домовилася про підготовку нового перемир'я на окупованому Донбасі, однак згодом сторони не змогли дійти згоди щодо тексту спільної заяви.