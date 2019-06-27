06:58
27 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін рятував підводне царство. У Кремлі придумали професії сиротам
      Вєсті Кремля
      22:59, 26 червня
      Вєсті. UA: Маленька копія Медведчука. Американські гірки Савченко
      Вєсті.UA
      19:49, 26 червня
      Мертві власники і фіктивні фірми: шокуюче розслідування про корупцію в "Київмедспецтрансі"
      ЦРУ
      09:00, 26 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Росія повинна відвести важке озброєння та роззброїти бойовиків, – Волкер

      171 Читать новость на русском
      Курт Волкер
      Курт Волкер / Фото з відкритих джерел

      Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер привітав дії України у Станиці Луганській та висловив очікування, що РФ, у свою чергу, також виконає свої частини зобов’язань.

      На свої сторінці у Twitter дипломат зазначив, що тепер черга Росії, вжити відповідних кроків для стабілізації ситуації та припинення вогню на Донбасі.

      Важливо! Чи вплине розведення сил на Донбасі на оборонні можливості української армії

      Хороший крок з боку України у Станиці Луганській. Тепер час Росії піти на взаємні подальші кроки для забезпечення припинення вогню, включно з відведенням важкого озброєння та роззброєнням незаконних збройних формувань,
      – написав Волкер.

      Уранці 26 червня біля Станиці Луганської на окупованому Донбасі почалось розведення сил. Такі заходи заплановано провести упродовж трьох діб.

      Наразі українська сторона чекає на підтвердження від ОБСЄ інформації про те, що російсько-окупаційні війська розпочали зі свого боку відведення сил біля Станиці Луганської. У разі відсутності таких кроків українські військові повернуться на свої позиції.

      Тристороння контактна група ще у 2016 році прийняла рішення про початок розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках. У Петрівському і Золотому воно відбулося, проте в районі Станиці Луганської ці спроби протягом майже трьох років були безрезультатними.

      5 червня спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік поінформував, що учасники ТКГ висловили намір 10 червня розпочати розведення сил і засобів на узгодженій ділянці у Станиці Луганській.

      Водночас 10 червня процес розведення знову було зірвано через обстріли з боку окупантів.

      Раніше у Мінську Тристороння контактна група на зустрічі в Мінську домовилася про підготовку нового перемир'я на окупованому Донбасі, однак згодом сторони не змогли дійти згоди щодо тексту спільної заяви.


      Окуповані території Донецької та Луганської областей: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Росія погрожує Україні епідемією через нестачу води в Криму
      сьогодні
      935
      Теги: Новини України Новини політики Курт Волкер Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 26 червня: Демарш України через Росію в ПАРЄ, ДБР обшукало Міноборони
      26 червня , 22:31 Головні новини 26 червня: Демарш України через Росію в ПАРЄ, ДБР обшукало Міноборони
      2547
      Почему Россию вернули в ПАСЕ
      26 червня , 20:26 Почему Россию вернули в ПАСЕ
      Іван Яковина 1144
      Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
      26 червня , 09:30 Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
      8992
      Українські моряки у полоні Росії: командування флоту пояснило, чому полонені – круті
      26 червня , 20:01 Українські моряки у полоні Росії: командування флоту пояснило, чому полонені – круті
      Євгенія Мазур 3
      Нові керівники ОДА: що про них відомо
      26 червня , 19:00 Нові керівники ОДА: що про них відомо
      Яніна Ткачук 1804
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук