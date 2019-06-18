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      Наші позиції протилежні, – Зеленський про Меркель і "Північний потік-2"

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      Транзит газу через Україну є гарантією безпеки для Європи, – Зеленський
      Транзит газу через Україну є гарантією безпеки для Європи, – Зеленський / Getty Images

      Позиція Німеччини щодо скандального російського "Північного потоку-2" зовсім відрізняється від позиції України. Однак Берлін не відмовляється вести переговори.

      Німеччина готова до переговорів, а Україна за це вдячна, про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному з Ангелою Меркель брифінгу у вівторок, 19 червня.

      Читайте також: Зеленський відвідав Німеччину з офіційним візитом: підсумки

      Так, глава держави зазначив, що позиції України та Німеччини щодо проекту" Північний потік-2 "є діаметрально протилежними.

      У той же час ми вдячні за готовність до предметного діалогу з боку Німеччини з цього непростого питання,
      – додав він.

      Водночас Зеленський наголосив, що збереження транзиту російського газу через Україну - гарантія енергетичної безпеки Європи.

      "Збереження транзиту російського газу через Україну, його акумулювання в українських сховищах - це гарантія енергетичної безпеки і України, і Європи", – сказав президент.

      За його словами, транзит через Україну – цивілізований метод забезпечення справедливого та безпечного європейського газового ринку.

      Хто ще виступає проти будівництва "Північного потоку-2"?

      Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Саме Данія – остання країна, яка досі не видала дозвіл на будівництво. Громадські слухання в Данії щодо маршруту газопроводу в водах на південь від Борнхольма пройдуть 19 червня, однак там вже пообіцяли переглянути свою позицію

      "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді.

      Чим "Північний потік-2" загрожує Україні?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.
      маршрут
      Маршрут "Північного потоку-2": карта

      Тим часом Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2".

      У ситуації з "Північним потоком-2" це означатиме, що за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме, під наглядом Єврокомісії, – Німеччина. Тобто, "Газпром" не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Ангела Меркель Новини політики Північний потік-2 Газ
      Джерело: 24 канал
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