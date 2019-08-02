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      Волкер назвав головну умову для зрушення у питанні звільнення заручників

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      Волкер прокоментував можливості звільнення українських заручників з РФ
      Волкер прокоментував можливості звільнення українських заручників з РФ / Скрін з відео

      Реальні зрушення у питанні звільнення українських заручників з полону Росії можливі в разі встановлення безпосереднього контакту між президентами України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним.

      Спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер в інтерв'ю виданню "Тиждень" відзначив, що навряд чи якісь посередники можуть сприяти звільненню заручників.

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      Щоб дійти згоди, потрібен безпосередній контакт між українським та російським урядами. Безумовно, є підтримка з боку США та партнерів по "нормандському формату". Але тут має бути прямий контакт,
      – наголосив Волкер.

      Дипломат пригадав, що нещодавно Зеленський і Путін провели телефонну розмову. Вони обговорили майбутню зустріч у "нормандському форматі", ймовірний обмін полоненими, а ключовим питанням для української сторони стало звільнення моряків.

      "Я вважаю, що цей крок (розмова, – 24 канал) посприяв зустрічі в "нормандському форматі" в Парижі, а потім і переговорам у Мінську. Саме так це має бути. Не думаю, що тут може допомогти участь сторонніх гравців. Встановлення безпосереднього контакту між президентами України та Росії, між їхніми представниками, щоб домовитися про подальший розвиток подій, – це найпевніший спосіб домогтися позитивного результату", – підсумував він.

      Волкер також додав, що наразі Росія не подавала жодних ознак того, що планує звільнити незаконно захоплених біля Керченської протоки українських моряків. Більше того, Кремль продовжують затягувати судовий процес, щоб далі утримувати їх. Неприйнятним є і те, що моряків судять у російському цивільному кримінальному суді, хоча ПАРЄ визнала їх військовополоненими ще в січні 2019 року.

      Що відомо про можливий обмін полоненими між Україною та Росією?15 липня український омбудсмен Людмила Денісова зустрілась у Києві з російською колегою Тетяною Москальковою. Під час зустрічі вони обговорили звільнення українців, отримуваних у Росії, та росіян в Україні. Після зустрічі омбудсмени передила одна одній списки полонених.

      Підсумовуючи результати зустрічі, Людмила Денісова висловила сподівання, що співпраця для звільнення українських громадян продовжиться. Мовляв, для цього саме шукають механізми.

      Згодом, Тристороння контактна група, участь у якій також брали представники окупаційних адміністрацій на Донбасі, домовилась про обмін полоненими, який має відбутися у форматі 208 на 69.

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      Теги: Курт Волкер Україна – Росія Новини Росії Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ Обмін полоненими Володимир Зеленський Володимир Путін Новини США Нормандський формат Новини України Новини політики
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