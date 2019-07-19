Україна пропонує обміняти Вишинського на Сенцова: Росія зухвало відповіла

Росія знову відзначилась зухвалими заявами щодо обміну полоненими. На цей раз Москва хоче, аби Київ звільнив головного редактора "РИА-Новости – Україна" Кирила Вишинського просто так, а не в обмін на бранця Кремля Олега Сенцова.

Таку заяву зробила уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова у відповідь на пропозицію Президента України Володимира Зеленського щодо одночасного обміну Сенцова на Вишинського, пише ТАСС.

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На думку предстаниці країни-агресора, міру запобіжного заходу Вишинському, якого в Україні підозрюють у держзраді, треба змінити без жодних попередніх умов. Засідання суду по редактору "РИА-Новости – Україна" відбудеться 19 липня у Києві.

Обміни не входять до моєї компетенції. Вважаю, що Кирилу Вишинському запобіжний захід має бути змінений без будь-яких попередніх умов. Тим більше, що він сам категорично проти обміну, а його захист переконаний, що підстав для тримання під вартою журналіста немає,

– заявила Москалькова.

Важливо! Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Україна не може передати Росії Вишинського з юридичної точки зору. Чому? Бо йому ще не винесли вирок і він має українське громадянство.

Про яку пропозицію щодо обміну Сенцова і Вишинського йдеться? Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що виконання Росією наказу трибуналу ООН про звільнення українських моряків і кораблів може стати першим сигналом про готовність до припинення "конфлікту" з Україною. Таким чином Росія може зробити крок до розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем у цивілізований спосіб.



У відповідь на це Кремль заявив, що першим кроком для відновлення діалогу Москви і Києва могло б стати повернення до РФ редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського, а не звільнення українських хлопців, як говорив Зеленський.



Київ з цікавістю сприйняв таку заяву і відповів, що Україна може звільнити Вишинського в обмін на бранця Кремля, режисера Олега Сенцова. Але звільнення має відбуватися одночасно.

Хто такий Кирило Вишинський?

Вишинський – колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".

СБУ звинувачує його у створенні підривної проросійської інформаційні мережі на теренах України та у державній зраді. За даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналістами випускав матеріали, які виправдовували анексію півострова Росією. За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".

Кирила Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року. Під арештом Вишинський перебуває вже понад 10 місяців.

Раніше йшла мова про те, що Вишинського можуть обміняти на військовополонених моряків. Про це говорила російська омбудсвумен Москалькова та навіть сам очільник Кремля. Проте, здійснити такий обмін юридично не можливо. Причина – йому ще не винесли вирок і він має українське громадянство.