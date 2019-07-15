Що відомо про Вишинського: антиукраїнські статті, російська нагорода та звернення до Путіна

Керівника російського інформагентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського затримали у травні 2018 року. Одразу після обшуків в офісі медіахолдингу. Підставою для перевірки було повідомлення про антиукраїнську діяльність ЗМІ.

Підставою була оперативна інформація про цілеспрямовану діяльність РФ по залученню журналістів та громадян України до проведення підривної інформаційної діяльності. Про це повідомив ексзаступник голови СБУ Віктор Кононенко.

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Вишинського звинуватили у державній зраді та веденні підривної інформаційної діяльності на території України. За даними спецслужб, навесні 2014 року він працював у Криму, де з підконтрольними йому журналістами готував матеріали, які виправдовували анексію півострова Росією.

За цю діяльність Вишинському указом Путіна вручили нагороду Росії "За повернення Криму". Яку і знайшли під час обшуків офісу інформагентства. А крім того, георгіївські стрічки, валюту, карту Новоросії, пістолет, та російський паспорт, хоча він громадянин України.



Російська нагорода Вишинського

Прокуратура звинуватила його у публікації 72 антиукраїнських статей, які містили "недостовірну та упереджену інформацію стосовно України, української влади, армії та заперечували російську агресію проти України". Усі ці статті Вишинський розміщував у період з 2014 року по 2018 рік.

За це пан Вишинський отримав стабільне фінансування. Щомісячно 53 тисячі євро для проведення цієї діяльності,

– розповів ексзаступник голови СБУ Віктор Кононенко.

Сам Вишинський провини не визнав. У відповідь на закиди прокурорів щодо антиукраїнських статей на сайті агентства відповів, що не є їх автором, а ті, мовляв, публікувалися під грифом "особиста думка".



Вишинський у суді

За два дні після затримання, 17 травня 2018 року, Херсонський міський суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. А вже 1 червня 2018 року на засіданні Апеляційного суду Вишинський заявив про відмову від українського громадянства та попросив захисту в Путіна.

Я заявляю про вихід з українського громадянства. С цієї хвилини я вважаю себе тільки громадянином РФ. Я звертаюся до президента Путіна з проханням надати мені право на захист, а також вжити необхідні заходи щодо мого звільнення,

– заявив керівник "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський.

У квітні 2019 року Подільський райсуд столиці почав розглядати справу проти Вишинського по суті. А 7 травня 2019 року продовжив йому запобіжний захід до 22 липня. Того ж дня Верховний суд відмовив у задоволенні касаційної скарги Вишинського щодо його затримання.

"Доводи сторони захисту судом були не враховані. Є ще стадії, які тривають, стадії досудового засідання, це не остаточне рішення, це не означає, що Кирила визнали винним", – повідомив адвокат Кирила Вишинського Андрій Доманський.

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Відомо, що Кирило Вишинський родом із Дніпра. Починав він свою журналістську кар'єру на місцевих телеканалах. Пізніше був кореспондентом російського державного телеканалу "Росія". Від якого, як спецкор висвітлював події на Майдані. У своїх репортажах мирних протестувальників він називав "майданівськими бойовиками" і засуджував все, що відбувається в Україні.