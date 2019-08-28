Что известно о Вышинском: антиукраинские статьи, российская награда и обращение к Путину

Руководителя российского информагентства "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского задержали в мае 2018 года. Сразу после обысков в офисе медиахолдинга. Основанием для проверки было сообщение об антиукраинской деятельности СМИ.

Основанием была оперативная информация о целенаправленной деятельности РФ по привлечению журналистов и граждан Украины к проведению подрывной информационной деятельности. Об этом сообщил экс-заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

Читайте также: Непубличные переговоры идут и Россия хочет выторговать Вышинского, – эксперт

Вышинского обвинили в государственной измене и в ведении подрывной информационной деятельности на территории Украины. По данным спецслужб, весной 2014 года он работал в Крыму, где с подконтрольными ему журналистами готовил материалы, которые оправдывали аннексию полуострова Россией.

За эту деятельность Вышинскому указом Путина вручили награду России "За возвращение Крыма". Которую и нашли во время обысков офиса информагентства. А кроме того, георгиевские ленты, валюту, карту Новороссии, пистолет, и российский паспорт, хотя он гражданин Украины.



Российская награда Вышинского

Прокуратура обвинила его в публикации 72 антиукраинских статей, содержащих "недостоверную и предвзятую информацию в отношении Украины, украинской власти, армии и отрицали российскую агрессию против Украины". Все эти статьи Вышинский размещал в период с 2014 года по 2018 год.

За это господин Вышинский получил стабильное финансирование. Ежемесячно 53 тысячи евро для осуществления своей деятельности,

– рассказал экс-заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

Сам Вышинский вины не признал. В ответ на упреки прокуроров за антиукраинские статьи на сайте агентства ответил, что не является их автором, а те, мол, публиковались под грифом "личное мнение".



Вышинский в суде

Через два дня после задержания, 17 мая 2018 года, Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. А уже 1 июня 2018 года на заседании Апелляционного суда Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства и попросил защиты у Путина.

Я заявляю о выходе из украинского гражданства. С этой минуты я считаю себя только гражданином РФ. Я обращаюсь к президенту Путину с просьбой предоставить мне право на защиту, а также принять необходимые меры по моему освобождению,

– заявил руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В апреле 2019 года Подольский райсуд столицы начал рассматривать дело против Вышинского по существу. А 7 мая 2019 года продлил ему меру пресечения до 22 июля. В тот же день Верховный суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы Вышинского по его задержанию.

"Доводы стороны защиты судом были не учтены. Есть еще стадии, которые продолжаются, стадии досудебного заседания, это не окончательное решение, это не значит, что Кирилла признали виновным", – сообщил адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский.

28 августа Вышинскому изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Он должен будет появляться по требованию в суд, не общаться со свидетелями по своему уголовному делу, сообщать об изменении места жительства и работы. Сейчас паспорт Вышинского остается у прокуроров.

Читайте также: Обмен Вышинского на пленных моряков: Украина не может передать журналиста России

Известно, что Кирилл Вышинский родом из Днепра. Начинал он свою журналистскую карьеру на местных телеканалах. Позже был корреспондентом российского государственного телеканала "Россия". От которого как спецкор освещал события на Майдане. В своих репортажах мирных протестующих он называл "майдановскими боевиками" и осуждал все, что происходит в Украине.