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      Непублічні перемовини йдуть і Росія хоче виторгувати Вишинського, – експертка

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      Суд над керівником "РИА Новости-Украина" Кирилом Вишинським, який мав відбутися 15 липня, перенесли. Ймовірно, це зробили через те, що українській і російській сторонам не вистачило часу, аби домовитися про обмін.

      Таку думку висловила координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова у прямому ефірі 24 каналу.

      Важливо! Путін думає про обмін полонених моряків і Сенцова на Вишинського

      Чи Вишинський важливий для Путіна?

      Як розповіла Решетилова, російська омбудсменка Тетяна Москалькова до Вишинського приїжджала минулого року, тому це не означає важливість журналіста для Путіна.

      Але більш важливим фактором може бути те, що цього разу посередником у цій справі виступив редактор "Эхо Москвы" Олексій Венедіктов. Він минулого тижня передав президенту Зеленському листа від матері Вишинського. Про що там йдеться – не розголошували, але я думаю, що це є сигналом про те, що Росія шукає посередників, аби виторгувати Вишинського в обмін на звільнених моряків,
      – заявила експертка.

      Чому відклали сьогоднішнє засідання над Вишинським? За словами Решетилової, по часу не встигли домовитися, тому суд перенесли. "Але Росія намагається торгуватися і я так розумію, що сьогоднішнє засідання – це просто формальність. Таким чином обидві сторони – і російська, і українська – тягнуть час, аби досягти якихось домовленостей", – наголосила вона.

      Решетилова нагадала, що рік тому Вишинський відмовився від обміну і на пропозицію Денісової написати заяву на ім'я Путіна про обмін, відмовився це робити. Тобто ще минулого року він був впевнений, що отримає виправдальний вирок і вийде на волю.

      Я думаю, що це така гра, тому що непублічні перемовини йдуть і Росія намагається за звільнення українських моряків виторгувати собі ще Вишинського. Україна вважає такий обмін нерелевантним, адже за Вишинського можна було б звільнити, наприклад, Сущенка,
      – зазначила експертка.

      Решетилова розповіла, яке рішення може винести суд?

      1. Суд може прийти до рішення, що ризик національної безпеки великий і Вишинського потрібно залишити під вартою.
      2. Суд може призначити дуже велику заставу – від 500 мільйонів гривень. Але тут є ризик, що росіяни зроблять з Вишинського героя і самі назбирають йому на заставу.
      3. Суд його може відпустити під цілодобовий домашній арешт.

      Вона додала, що на сьогодні 123 політичних в’язні перебуває на території Росії чи окупованого Криму. 

      За що судять Кирила Вишинського? Журналіста, керівника української філії російського інформагентства "Риа Новости" затримали у травні 2018 року за звинуваченням у держзраді. Спецслужба пред’являє йому створення підривної проросійської інформаційні мережі на теренах України. Так, за даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналісти випускав матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією.

      За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму". До речі, Вишинський має подвійне громадянство: українське й російське. Під арештом він перебуває вже понад рік.

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      Теги: Кирило Вишинський Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини політики Судді Обмін полоненими Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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