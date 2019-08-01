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      Втрачена можливість для Росії: Волкер жорстко розкритикував утримання моряків в РФ

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      Волкер жорстко розкритикував Москву за утримання українських моряків
      Волкер жорстко розкритикував Москву за утримання українських моряків / Фото з Тwitter

      Росія не подавала жодних ознак того, що планує звільнити незаконно захоплених біля Керченської протоки українських моряків. Більше того, Кремль продовжують затягувати судовий процес, щоб далі утримувати їх.

      Спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер в інтерв'ю виданню "Тиждень" відзначив, що Кремль утримує моряків попри рішення Міжнародного трибуналу ООН, який вимагає негайно звільнити українців.

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      Дуже прикро, але Росія не подавала жодних ознак того, що вона планує звільнити моряків, яких вона атакувала й захопила в міжнародних водах. Усе це абсолютно незаконно, і міжнародний суд ухвалив відповідне рішення проти РФ. Однак українців і далі утримують. І поводяться з ними без жодної поваги, як це має бути щодо військових іншої країни,
      – наголосив Волкер.

      Дипломат назвав неприйнятним те, що моряків судять у російському цивільному кримінальному суді. Хоча ПАРЄ визнала їх військовополоненими ще в січні 2019 року.

      За словами спецпредставника США, Москва знову затягує судовий процес, щоб утримувати українців і далі. Спершу розгляд їх справи мав початися у квітні, потім перенесли на липень, а тепер уже на жовтень. 

      "Це неприпустимо. І це справді втрачена можливість для Росії, тому що можна було наростити динаміку в питанні обміну полоненими та встановлення миру. Вони не скористалися цим шансом, натомість і далі ставляться до моряків як до заручників", – сказав Волкер.

      Як українські моряки потрапили в полон у Росії?25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

      Росії вдалося взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Наприкінці травня Міжнародний трибунал з морського права визнав українських солдатів військовополоненими і зобов'язав Росію негайно повернути їх на Батьківщину. Втім там продовжили показове судилище над українцями, висунувши їм звинувачення у незаконному перетині кордону. 17 липня московський суд продовжив термін арешту українських моряків до жовтня.

      українські моряки в полоні рф
      Полонені українські моряки / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини Росії Новини США Курт Волкер Українські моряки в полоні Україна – Росія Судді Конфлікт в Азовському морі Новини України Новини політики
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