Втрачена можливість для Росії: Волкер жорстко розкритикував утримання моряків в РФ

Росія не подавала жодних ознак того, що планує звільнити незаконно захоплених біля Керченської протоки українських моряків. Більше того, Кремль продовжують затягувати судовий процес, щоб далі утримувати їх.

Спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер в інтерв'ю виданню "Тиждень" відзначив, що Кремль утримує моряків попри рішення Міжнародного трибуналу ООН, який вимагає негайно звільнити українців.

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Дуже прикро, але Росія не подавала жодних ознак того, що вона планує звільнити моряків, яких вона атакувала й захопила в міжнародних водах. Усе це абсолютно незаконно, і міжнародний суд ухвалив відповідне рішення проти РФ. Однак українців і далі утримують. І поводяться з ними без жодної поваги, як це має бути щодо військових іншої країни,

– наголосив Волкер.

Дипломат назвав неприйнятним те, що моряків судять у російському цивільному кримінальному суді. Хоча ПАРЄ визнала їх військовополоненими ще в січні 2019 року.

За словами спецпредставника США, Москва знову затягує судовий процес, щоб утримувати українців і далі. Спершу розгляд їх справи мав початися у квітні, потім перенесли на липень, а тепер уже на жовтень.

"Це неприпустимо. І це справді втрачена можливість для Росії, тому що можна було наростити динаміку в питанні обміну полоненими та встановлення миру. Вони не скористалися цим шансом, натомість і далі ставляться до моряків як до заручників", – сказав Волкер.

Як українські моряки потрапили в полон у Росії?25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



Росії вдалося взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Наприкінці травня Міжнародний трибунал з морського права визнав українських солдатів військовополоненими і зобов'язав Росію негайно повернути їх на Батьківщину. Втім там продовжили показове судилище над українцями, висунувши їм звинувачення у незаконному перетині кордону. 17 липня московський суд продовжив термін арешту українських моряків до жовтня.



Полонені українські моряки / інфографіка 24 каналу