Кондоліза Райс оцінила шанси вступу України в НАТО

Україна найближчим часом навряд чи зможе стати членом НАТО. Зараз Україна не може розраховувати на консенсус країн Альянсу не тільки в питанні вступу в організацію, а й при отриманні Плану дій щодо членства в НАТО.

Таку думку висловила колишній держсекретар США Кондоліза Райс, зазнавши, що ми можемо наблизитися до Альянсу навіть без формальної угоди, завдяки комісії Україна – НАТО.

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"Комісія повинна максимально збільшити кількість таких речей, як робота НАТО з підготовки військових і цивільно-військових відносин в демократичних суспільствах", – заявила Райс в інтерв'ю "Новому времени".

Райс зазначила, що НАТО також сформувало центр кібербезпеки, куди може бути залучена Україна, незважаючи на те, що вона не є членом.

Так що я думаю, ви маєте не просувати формальні відносини (що, вважаю, на сьогодні буде складно зробити), а долучатися до якнайбільшого числа заходів — це було б гарним варіантом для України,

– підсумувала колишній держсекретар.

За 7 років в українців різко змінилися думки щодо вступу держави в Північноатлантичного альянсу. Так, майже половина громадян з тих пір стали прихильниками такої ідеї. Про це свідчать результати Всеукраїнського соціологічного дослідження, яке проводив "Центр стратегічного розвитку територій".



Скільки українців підтримують вступ України до НАТО: інфографіка 24 каналу