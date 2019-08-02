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      Кондоліза Райс оцінила шанси вступу України в НАТО

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      Кондоліза Райс
      Кондоліза Райс / 24 канал

      Україна найближчим часом навряд чи зможе стати членом НАТО. Зараз Україна не може розраховувати на консенсус країн Альянсу не тільки в питанні вступу в організацію, а й при отриманні Плану дій щодо членства в НАТО.

       Таку думку висловила колишній держсекретар США Кондоліза Райс, зазнавши, що ми можемо наблизитися до Альянсу навіть без формальної угоди, завдяки комісії Україна – НАТО.

      Читайте також: Повинен бути контр-тиск, – Кондоліза Райс про агресію Росії

      "Комісія повинна максимально збільшити кількість таких речей, як робота НАТО з підготовки військових і цивільно-військових відносин в демократичних суспільствах", – заявила Райс в інтерв'ю "Новому времени".

      Райс зазначила, що НАТО також сформувало центр кібербезпеки, куди може бути залучена Україна, незважаючи на те, що вона не є членом.

      Так що я думаю, ви маєте не просувати формальні відносини (що, вважаю, на сьогодні буде складно зробити), а долучатися до якнайбільшого числа заходів — це було б гарним варіантом для України,
      – підсумувала колишній держсекретар.

      За 7 років в українців різко змінилися думки щодо вступу держави в Північноатлантичного альянсу. Так, майже половина громадян з тих пір стали прихильниками такої ідеї. Про це свідчать результати Всеукраїнського соціологічного дослідження, яке проводив "Центр стратегічного розвитку територій".

      нато україна альянс вступ до нато
      Скільки українців підтримують вступ України до НАТО: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини США НАТО Кібербезпека
      Джерело: 24 канал
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