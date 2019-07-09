Чи підтримують українці вступ держави до НАТО: результати опитування
За 7 років в українців різко змінилися думки щодо вступу держави в Північноатлантичного альянсу. Так, майже половина громадян з тих пір стали прихильниками такої ідеї.
Про це свідчать результати Всеукраїнського соціологічного дослідження, яке проводив "Центр стратегічного розвитку територій", передає УНІАН.
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57% українців вважають членство в НАТО основною гарантією національної безпеки України. Тобто це пріоритет для України, який гарантує безпеку. 8% населення України вважать, що таким гарантом безпеки може бути військовий союз з РФ, а ще 17% кажуть, що гарантією нацбезпеки може бути позаблоковий статус,
– розповів на прес-конференції директор центру Андрій Орлов.
Так, загалом 62% українців підтримують вступ до НАТО, а 21% респондентів – проти такої політики.
Яка ж підтримка у регіонах?
- У західних областях цілком підтримують вступ до НАТО 76% респондентів;
- на Донбасі таку підтримку висловлюють всього 37% опитаних;
- у північних регіонах кількість прихильників вступу до Північноатлантичного альянсу становить 66%;
- у південних областях за вступ до НАТО виступають 55% українців.
Скільки українців підтримують вступ України до НАТО: інфографіка 24 каналу
Дослідження проводили з 14 по 30 травня. В ньому взяли участь 116 тисяч респондентів. Похибка не перевищує 2,17%.