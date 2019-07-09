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      Чи підтримують українці вступ держави до НАТО: результати опитування

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      За вступ до НАТО виступають 62% українців
      За вступ до НАТО виступають 62% українців / Детектор медіа

      За 7 років в українців різко змінилися думки щодо вступу держави в Північноатлантичного альянсу. Так, майже половина громадян з тих пір стали прихильниками такої ідеї.

      Про це свідчать результати Всеукраїнського соціологічного дослідження, яке проводив "Центр стратегічного розвитку територій", передає УНІАН.

      Читайте також: Скільки українців підтримують вступ України до Євросоюзу: результати соцопитування

      57% українців вважають членство в НАТО основною гарантією національної безпеки України. Тобто це пріоритет для України, який гарантує безпеку. 8% населення України вважать, що таким гарантом безпеки може бути військовий союз з РФ, а ще 17% кажуть, що гарантією нацбезпеки може бути позаблоковий статус,
      – розповів на прес-конференції директор центру Андрій Орлов.

      Так, загалом 62% українців підтримують вступ до НАТО, а 21% респондентів – проти такої політики.

      Яка ж підтримка у регіонах?

      1. У західних областях цілком підтримують вступ до НАТО 76% респондентів;
      2. на Донбасі таку підтримку висловлюють всього 37% опитаних;
      3. у північних регіонах кількість прихильників вступу до Північноатлантичного альянсу становить 66%;
      4. у південних областях за вступ до НАТО виступають 55% українців.

      НАТО підримка населення соціологічне дослідження опитування
      Скільки українців підтримують вступ України до НАТО: інфографіка 24 каналу

      Дослідження проводили з 14 по 30 травня. В ньому взяли участь 116 тисяч респондентів. Похибка не перевищує 2,17%.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України НАТО Соціологічне дослідження
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