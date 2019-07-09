Скільки українців підтримують вступ України до Євросоюзу: результати соцопитування

Найбільше за приєднання України до ЄС виступають у західних регіонах, на Донбасі підтримка цього питання значно менша, але не нижча 48%. Загалом за 7 останніх років підтримка вступу до Євросоюзу по всій країні зросла майже на третину.

Так, 69% українських громадян підтримують вступ держави до ЄС. Проти таких дій виступають 13% респондентів. Про це розповів директор "Центру стратегічного розвитку територій" Андрій Орлов, передає УНІАН.

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Головне питання – це ставлення українців до вступу до ЄС. На сьогодні 69% населення України підтримують, 13% проти цього і 18% не змогли визначити свою позицію по цьому питанню. За останні два роки є також динаміка зростання підтримки вступу до ЄС,

– розповів він.

А ось від 2017 року підтримка цього питання серед українців зросла аж на 27%. Водночас, 8% опитаних вважають, що Україні слід налагоджувати зв’язки не з ЄС, а з Росією.

Дослідження проводили з 14 по 30 травня. В ньому взяли участь 116 тисяч респондентів. Похибка не перевищує 2,17%.

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