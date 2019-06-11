Вступ України до ЄС у 2025 році – це дурниці, – Клімкін
Для вступу України в Євросоюз щонайменше через 10 років відповідні переговори потрібно починати найближчим часом. У цьому переконаний міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій 8 червня заявив, що Україна має великий шанс вступити до ЄС у 2025-2027 році, а от Клімкін назвав таку інформацію дурницями.
Читайте також: Євросоюз буде сильнішим, якщо до його складу увійде Україна
"Хтось чув, що вступатимемо в ЄС у 2025. Це дурниці, адже для цього вже давно мали б вести переговори про вступ. Хтось чув, що за 10 років – вже реальніше, але все ще дурниця. Адже для цього переговори про вступ треба було розпочинати буквально завтра", – наголосив голова МЗС України.
Клімкін переконаний, що "ми це точно зробимо. Але для цього нам потрібно точно стати на голову кращими за усіх попередніх кандидатів".
До речі, у команді президента Володимира Зеленського хочуть виносити питання вступу України до ЄС та НАТО на всеукраїнський референдум. Зауважимо, що курс України на вступ до Альянсу та євроінтеграцію зафіксований у Конституції.
Вибір редакції
-
Головні новини 11 червня: нові звільнення від Зеленського та деталі смертельної пожежі в Одесісьогодні , 22:23
-
Криза у Молдові: чому Україна ризикує втратити спокій і на західному кордонісьогодні , 21:00
-
Збірна України U-20 перемогла Італію та вийшла у фінал Чемпіонату світу: відеосьогодні , 20:24