Вступ України до ЄС у 2025 році – це дурниці, – Клімкін

Для вступу України в Євросоюз щонайменше через 10 років відповідні переговори потрібно починати найближчим часом. У цьому переконаний міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій 8 червня заявив, що Україна має великий шанс вступити до ЄС у 2025-2027 році, а от Клімкін назвав таку інформацію дурницями.

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"Хтось чув, що вступатимемо в ЄС у 2025. Це дурниці, адже для цього вже давно мали б вести переговори про вступ. Хтось чув, що за 10 років – вже реальніше, але все ще дурниця. Адже для цього переговори про вступ треба було розпочинати буквально завтра", – наголосив голова МЗС України.

Клімкін переконаний, що "ми це точно зробимо. Але для цього нам потрібно точно стати на голову кращими за усіх попередніх кандидатів".

До речі, у команді президента Володимира Зеленського хочуть виносити питання вступу України до ЄС та НАТО на всеукраїнський референдум. Зауважимо, що курс України на вступ до Альянсу та євроінтеграцію зафіксований у Конституції.