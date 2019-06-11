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      Вступ України до ЄС у 2025 році – це дурниці, – Клімкін

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      Павло Клімкін відкинув можливість вступу України до ЄС до 2025 року
      Павло Клімкін відкинув можливість вступу України до ЄС до 2025 року / Getty Images

      Для вступу України в Євросоюз щонайменше через 10 років відповідні переговори потрібно починати найближчим часом. У цьому переконаний міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

      Голова Верховної Ради Андрій Парубій 8 червня заявив, що Україна має великий шанс вступити до ЄС у 2025-2027 році, а от Клімкін назвав таку інформацію дурницями.

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      "Хтось чув, що вступатимемо в ЄС у 2025. Це дурниці, адже для цього вже давно мали б вести переговори про вступ. Хтось чув, що за 10 років – вже реальніше, але все ще дурниця. Адже для цього переговори про вступ треба було розпочинати буквально завтра", – наголосив голова МЗС України.

      Клімкін переконаний, що "ми це точно зробимо. Але для цього нам потрібно точно стати на голову кращими за усіх попередніх кандидатів".

      До речі, у команді президента Володимира Зеленського хочуть виносити питання вступу України до ЄС та НАТО на всеукраїнський референдум. Зауважимо, що курс України на вступ до Альянсу та євроінтеграцію зафіксований у Конституції.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Павло Клімкін МЗС України Євросоюз Євроінтеграція Європа
      Джерело: 24 канал
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