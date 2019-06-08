Сильніший ЄС – це союз з Україною: у Польщі висловили підтримку Україні

Європейський Союз буде сильнішим, якщо до його складу увійде Україна. Польща підтримує Українську державу у прагненні стати повноправним членом ЄС, відтак готова поділитися власним досвідом вступу в ЄС та НАТО.

Про це заявив спікер Сенату Польщі Станіслав Карчевський під час виступу на Міжпарламентській асамблеї у Києві, пише "РБК-Україна".

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Ми будемо будувати сильніший Європейський союз. А сильніший ЄС – це союз з Україною. Вищий рівень безпеки також пов'язаний із членством України в НАТО,

– сказав Карчевський.

До речі, цьогоріч Польща святкує вже 20 років в НАТО і 15 років в ЄС.

На заході було схвалено документ, у якому задекларовано, Литва об'єднають свої зусилля, аби допомогти Україні вступити до ЄС. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що Україна може здобути членство у Євросоюзі у 2025-2027 роках. Тож була спільно з Польщею та Литвою розроблена стратегія щодо того, які кроки необхідно зробити, щоб "вийти на кінцеве і заключне рішення" у цьому питанні.